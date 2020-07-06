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動漫祭女大生掀裙露下體 妨害風化警方今約談
圓山花博公園爭艷館4日舉辦開拓動漫祭，疑似有一名女大生Cosplay後，在戶外掀開裙子，沒穿內褲，供人攝影，由於女子公然裸露下體，警方也介入調查，鎖定身分，今天將約談女大生到派出所製作筆錄。
7月4日這名女大生身穿淡紫色水手服洋裝、帶著淺藍綠色假髮，主動動漫祭，並未受主辦方邀請，據悉在主辦場地時，女大生右手拿棍子，左手掀開後方裙子，裸露臀部，直到步行離開動漫祭場地時，坐在戶外平台上，雙腳微微張開，疑似是擺姿勢，供人拍照。
現場Cosplay圈民眾，看到她沒穿內褲，張開雙腳裸露下體，疑似刻意亂入，紛紛拍照作證，有人上傳至網路，有人則報案檢舉不雅行為，此事在Cosplay圈中引發爭議，也掀起撻伐聲浪。
警方稍早指出，已根據報案人提供資訊，鎖定女子身分，今天將通知女大生到派出所製成筆錄。女大生在花博公園公開裸露下體，涉嫌意圖供人觀覽，公然猥褻，全案依妨害風化罪嫌偵辦中。
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