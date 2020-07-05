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自殺者家屬提告性侵不起訴 法界：定罪需舉證有因果

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南律師江信賢今天說，約2年前發生的林姓女作家事件，南檢最後不起訴補教陳姓男老師，這種類似案件，如果要定罪，需舉證林女自殺與遭受性侵害有相當因果關係，但在實務上難以舉證，所以檢方難以定罪。

2017年2月，林姓女作家出版長篇小說處女作「房思琪的初戀樂園」，故事使人聯想作者自身遭到性侵害。同年4月27日，林女上吊自殺，進而引起各方關注。

2017年8月22日，南檢檢察官調查終結，並以調查過程中都留有其他被害人告訴，或告發陳師涉有妨害性自主罪嫌，且查詢台南市警察局和家庭暴力暨性侵害防治中心等，都無相關報案紀錄。

南檢以除告發人主觀臆測指述外，無其他客觀積極證據可資佐證，認為陳罪嫌均不足，台南地檢署下全案不起訴處分。因林女家屬自始未提起告訴，依法不具有再議權。2017年9月6號職權再議部分，台南高分檢議維持原處分，全案不起訴確定。

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性侵受害者自殺難以舉證兩者關聯。示意圖／ingimage
性侵受害者自殺難以舉證兩者關聯。示意圖／ingimage

性侵 警察 檢察官

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