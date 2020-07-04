聽新聞
test
0:00 / 0:00
少年超商內涉嫌對女學生摸胸 中市教育局介入調查
台中市有少年在便利超商內涉嫌對女學生摟肩、從後方環抱頸部並摸胸，女學生家長到校了解，台中市教育局並介入調查，要求雙方學校必須召開性別平等教育委員會處理。
臉書社團有民眾上傳影片，影片中，一名少年先對女學生摟肩，女學生推開後，少年再從後方環抱女學生頸部，2人在便利超商櫃台前，少年以手撫摸女學生胸部，行為誇張。女學生家長也到校了解事情狀況。
校方表示，女學生在校表現良好、成績不錯，家長相當關心孩子功課，初步了解，少年與女學生相識，但兩人關係為何，是否為男女朋友，無法確定。
台中市教育局主秘王淑懿表示，女學生為國中二年級學生，少年則為應屆畢業生，兩人分屬不同學校，已要求少年、女學生的學校都必須召開性別平等教育委員會處理，除了要求對少年實施相關輔導教育，女學生則進行心理輔導等。
教育局指出，已通知雙方監護人，若當事人提告，警方將介入調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言