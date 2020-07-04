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現役軍人被控性侵女同袍 強辯她支付住宿費被判刑
現役軍人阿火（化名）與小蘋（化名）是軍中同事，兩年前小蘋因工作不順找阿火訴苦，至飯店喝酒聊天，阿小性侵小蘋得逞，辯稱是合意性行為，台中高分院合議庭以被害女經醫師檢查後，發現她右肩有明顯抓痕、雙手腕處有挫傷勢，認定阿火性侵犯行，依強制性交罪將他判刑3年8月。可上訴。
判決書指出，阿火為職業軍人，他與小蘋是軍中同事，基於學長照顧學妹情誼，閒暇時經常聽取小蘋分享工作及生活上之甘苦。2018年6 月13日晚間她因工作不順欲找阿火訴苦，遂以LINE通訊軟體與他聯繫。
阿火因當時與其他同事在熱炒店聚餐無法即刻與小蘋碰面，她便自行前往中市全家便利商店等候。俟同日深夜，阿火聚餐結束後即與她聯繫並碰面。他見小蘋心情不佳，遂提議前往全家便利商店附近的飯店房間內喝酒聊天。
小蘋因對阿火有同袍友誼信任而未加顧慮，且因急欲上廁所而應允，兩人先至全家便利商店購買啤酒後，旋即入住飯店房間。兩人飲酒、聊天後，即躺在床上休息，小蘋因頭痛而窩在床角休息。
阿火強行將小蘋壓制在床上，她雖一再以言語拒絕及出手推拒，然終究難敵他體型優勢而抗拒無果，且過程中受有右肩明顯抓痕、雙手腕處挫傷等傷害，被害人慘遭阿火玷辱，經小蘋報警處理。
阿火否認犯行，辯稱「當天她表示內急，我曾提議可至附近第一廣場內KTV 、影城上廁所，然遭她拒絕，並表示要前往飯店，且她尚於全家便利商店提領現金並支付住宿費用」。
「2 人在床上休息時，她側背對我，我有親吻她耳朵，她就轉過來與我親吻，我有詢問可不可以？她只有說嗯，沒有任何反抗，我與她合意發生性行為」。法官以被害人右肩有明顯抓痕、雙手腕處有挫傷勢，認若合意怎會有傷痕，遂予以判刑。
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