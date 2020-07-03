男子服役期間性侵少女30萬和解 法院判緩刑

邱姓男子去年軍中服役期間，在捷運站搭訕15歲少女，約到MTV包廂後性侵得逞。邱男在法院審理期間與少女以新台幣30萬元和解。台北地方法院審理後，判邱男2年徒刑，緩刑4年。

判決指出，邱男於去年10月13日上午在台北捷運市政府站看到被害女子單獨在站內為手機充電，上前搭訕，詢問女子是否要找地方休息進食，對方答應後，2人一起到MTV包廂，邱男等到女子吃完東西躺臥沙發上休息時，性侵得逞。少女報警處理。

邱男於民國107年2月間入伍擔任職業軍人，案發後已於今年2月間退伍，目前在早餐店工作。他在法院審理期間與被害少女以新台幣30萬元和解，少女及少女母親均表示願意給邱男一個自新機會。

台北地院審酌邱男沒有前科、犯後坦承犯行，多次表示悔過，素行良好，又深具悔悟之心，依強制性交罪判刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後3年內，向公益團體提供180小時義務勞務，另接受法治教育課程9小時。全案可上訴。