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玩線上軟體要注意 台南性侵害通報案遭網友性侵占9.4％

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

暑假即將到來，家長須特別留意孩子上網狀況與聊天對象，台南市社會局家防中心統計，去年台南性侵害通報案件669件，遭網友性侵占9.4％，玩線上遊戲、交友軟體不得不慎，家長應教導孩子「三不二要」原則。

16歲被害人阿微日前和加害人玩同一款網路遊戲，兩人先在網路上聊遊戲內容，經過2個月，加害人約阿微見面，阿微不疑有他單獨赴約，第一次見面的時候，阿微與加害人本來都在聊遊戲，加害人突然將阿微拉到附近公廁，未經阿微同意強行脫掉阿微的褲子，性侵得逞，讓阿微感到痛苦與害怕。家防中心接獲通報後隨即啟動調查，並提供心理諮商，協助阿微身心復原。

家防中心指出，去年轄內性侵害通報案件共669件，其中63件為遭網友性侵，占總通報件數9.4%。性侵害案件通常雙方為熟識關係，網路交友經常先透過簡易的話語或不實的照片取得被害人信任，進而約定見面，若失去警覺心，當遇到「網路狼人」極可能遇害。

台南市長黃偉哲說，網路交友時一定做好自我保護，把握「三不二要」原則，包括不與陌生人見面、不要加不認識的對象當好友、不要隨便回應奇怪的對話，與網友見面時要結伴同行，過程要提高警覺。若發生不舒服的碰觸或騷擾甚至是侵害，可向113或是各地性侵害防治中心求助。

台南市社會局家防中心提醒，網路交友陷阱多，民眾應記得「三不二要」原則。圖／台南市社會局提供
台南市社會局家防中心提醒，網路交友陷阱多，民眾應記得「三不二要」原則。圖／台南市社會局提供

性侵

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