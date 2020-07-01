色主管企圖性侵女職員 竟怪對方屁股太誘人

新北一間營造公司陳姓主管，去年7月在辦公室內襲胸猥褻女職員，見對方反抗逃離，竟以環抱方式將人拖回室內，打算性侵對方，直到聽見「再弄我就跟老闆娘講」才收手，經新北地檢署調查後，今天被依強制猥褻、強制性交未遂2罪起訴。

起訴指出，女職員第一次遭襲胸時，曾將陳男的手撥掉，同時也支開陳男逃跑，但正準備下樓時，她就被陳男環抱腰際方式拖行到另一個房間，結果內衣被對方解開，褲子也險些被脫，最後極力掙扎喊出「你再弄我，我就跟老闆娘講」等語，對方才未繼續侵犯。

事發後，陳男否認犯行，但檢方調查，女職員案發後曾向男友和友人泣訴遭侵犯一事，也曾為了此事直問陳男態度。

女職員曾質問陳男「5千元就可以抵過你揉我胸、脫我、摸我…..當沒事是嗎？」陳男則回「其實5千元是考慮你沒錢買褲子，不是想用5千元把這件是帶過，因為你穿短褲露屁股蛋真的太吸引我的目光」等語，甚至說「你的內褲也常常跑出來見人，有時候還會看到妳的X毛，你才知道你的褲子有多短？」