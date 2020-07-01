威士忌加啤酒她爛醉如泥 他還辯經同意嘿咻被判刑

女子小蘋前一晚喝威士忌， 再於次日清晨與賴姓男子喝啤酒，結果喝掛了，賴將癱軟的小蘋攙扶回她家，趁機性侵害得逞，經她提出告訴，他辯稱經她同意後嘿咻，法官調閱監視器畫面，認被害人癱成一團、爛醉如泥，如何同意與他發生性關係，遂依乘機性交罪將賴男判刑3年2月。

判決書指出，賴男與小蘋是朋友關係，去年3月10日凌晨5時許，相約在小蘋住處附近的7-11便利商店見面，期間均有飲用海尼根啤酒，而小蘋因前晚已在他處飲用威士忌，致這時飲用啤酒後，酒醉致意識不清。

賴男見狀，於同日上午6時58分，自便利商店全程攙扶身體癱軟的小蘋返回她的住處，賴培漢攙扶她進入房間，乘她酒醉而不能抗拒之際，擅自褪去她的衣褲，性侵害得逞後離去。

同日上午，小蘋清醒後，發現她月經量多卻未使用衛生棉，且身體僅著浴袍，浴袍上均為血跡，察覺有異，告知黃姓友人，經黃建議向房東調取監視錄影畫面，再報警處理。 賴男否認性侵，法官不採信，予以判刑。

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