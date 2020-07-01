快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威士忌加啤酒她爛醉如泥 他還辯經同意嘿咻被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋前一晚喝威士忌， 再於次日清晨與賴姓男子喝啤酒，結果喝掛了，賴將癱軟的小蘋攙扶回她家，趁機性侵害得逞，經她提出告訴，他辯稱經她同意後嘿咻，法官調閱監視器畫面，認被害人癱成一團、爛醉如泥，如何同意與他發生性關係，遂依乘機性交罪將賴男判刑3年2月。

判決書指出，賴男與小蘋是朋友關係，去年3月10日凌晨5時許，相約在小蘋住處附近的7-11便利商店見面，期間均有飲用海尼根啤酒，而小蘋因前晚已在他處飲用威士忌，致這時飲用啤酒後，酒醉致意識不清。

賴男見狀，於同日上午6時58分，自便利商店全程攙扶身體癱軟的小蘋返回她的住處，賴培漢攙扶她進入房間，乘她酒醉而不能抗拒之際，擅自褪去她的衣褲，性侵害得逞後離去。

同日上午，小蘋清醒後，發現她月經量多卻未使用衛生棉，且身體僅著浴袍，浴袍上均為血跡，察覺有異，告知黃姓友人，經黃建議向房東調取監視錄影畫面，再報警處理。 賴男否認性侵，法官不採信，予以判刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女子小蘋前一晚喝威士忌， 再於次日清晨與賴男喝啤酒，結果喝掛了，遭賴性侵害得逞，法官依乘機性交罪將賴男判刑3年2月。圖／本報資料照
女子小蘋前一晚喝威士忌， 再於次日清晨與賴男喝啤酒，結果喝掛了，遭賴性侵害得逞，法官依乘機性交罪將賴男判刑3年2月。圖／本報資料照

延伸閱讀

報復性聚會怎麼喝？酸啤酒新手入門款今夏首選

酒研所／2020上半年的話題威士忌

高師大研發消暑「茶啤酒」 9道釀造工序配方申請專利

老媽發現年幼女兒感染性病 請徵信社追蹤逮女兒男友

相關新聞

威士忌加啤酒她爛醉如泥 他還辯經同意嘿咻被判刑

女子小蘋前一晚喝威士忌， 再於次日清晨與賴姓男子喝啤酒，結果喝掛了，賴將癱軟的小蘋攙扶回她家，趁機性侵害得逞，經她提出告...

3歲女童中壢火車站遭強吻 警逮性騷擾移工竟是「她」

桃園市台鐵中壢站外圓環27日發生疑似「男」移工冒失親吻3歲女童小嘴後快閃，嚇壞一旁的媽媽。警方據報後大海撈針追人，今天中...

警性侵女網友 判刑定讞將免職

國道警察局警員林國楨三年前以願意借錢為由誘騙女網友見面，要求對方「當我的小老婆」，再開車載至人煙稀少地區性侵；一、二審均...

惡劣！狼父性侵9歲幼女 4年出獄後竟再犯

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其...

女直播主北市東區車震模仿AV拍片 「外頭看不見」檢方不起訴

女直播主「沐沐」去年與攝影師開車到台北市東區服飾店「ZARA」前，模仿日本AV「魔鏡號」（マジックミラー号）情節拍片，並...

手機放著偷拍女上廁所 iPhone沒收送法辦

嘉義市盧姓男子上月在嘉義市中山路某餐廳工作，涉嫌在女廁放置手機側錄女性上廁所，陳女如廁時發現報警，盧向檢警坦承犯行，檢訊...

熱門新聞

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

綠島昨晚火燒山 至今凌晨仍持續燃燒面積已逾4公頃

影／台南市安平區休旅車撞前車 駕駛受困救出送醫不治

新北登山隊攀卓社大山 1人墜百米深谷生死不明

影／麵攤男殺死美甲師躲大里橋 見警畏罪刺脖尋短送醫

男出金錢豹酒店後持雙槍 對空連開21槍：我心情不好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。