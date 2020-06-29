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惡劣！狼父性侵9歲幼女 4年出獄後竟再犯

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其中一次女兒的男友就睡在旁邊，行徑大膽囂張；新北地檢署偵辦此案，今依妨害性自主、違反兒少性剝削防制條例等罪起訴這名男子。

檢警調查，男子的女兒7年前被侵犯後，已由社福機構安置，但她去年1月與男友一起逃離安置，暫時返家居住，因此讓男子有機可乘。

起訴指出，男子去年1月9日凌晨見女兒與其男友發生性關係後裸睡，竟不顧其男友就睡在一旁，對女兒上下其手，甚至指侵，最後見女兒驚醒並向男友求救才罷手。

事隔9日，男子再次以新手機利誘女兒，見其拒絕，仍強吻、襲胸和指侵，甚至脫下褲子企圖以性器性侵，見女兒打給男友求救才罷手，也趕緊去通訊行買手機給女兒；全案直到社工訪查才曝光。

事發後，男子僅承認買手機給女兒，對性侵一事則閉口不談。

檢方調查，全案除男子女兒的證述，也有LINE通話紀錄證明她在第2次案發時向男友求救。另外，男子的女兒在案發後有焦慮症、創傷壓力症候群和重度憂鬱症等情，因此未採信男子說法，認定他涉犯乘機性交和違反兒少性剝削防制條例。

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪。示意圖／本報資料照片
新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪。示意圖／本報資料照片

性侵 新北

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