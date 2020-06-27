趁友人酗酒硬上他年幼姊妹女兒 變態男遭9條重罪起訴

男子多次朝年幼姊妹性侵、猥褻，事後還會給錢、借用手機，檢方偵結依9個對未滿14歲女子性交、強制猥褻起訴他。示意圖／ingimage

桃園1名男子利用朋友酗酒、家貧，佯稱要替他照顧一對念國中、國小的姊妹，卻多次朝2人性侵、摸胸猥褻，結束後則會拿100元至500元不等給對方，直到學校老師發現姊姊上課用手機，認為不對勁追問下才曝光，男子坦承犯行仍遭收押，檢方偵結依9個對未滿14歲女子性交、強制猥褻起訴他。

檢方調查，男子（61歲）明知友人的2名國中、國小女兒年幼，去年9月起就以提供手機玩當做誘因，哄騙姊姊到他房間朝她硬上、撫摸全身，完事後還會給對方500元；同年10月又佯裝好意拿錢給姊妹的爸爸要給他買酒，趁他出門又對姊姊伸出狼爪。

檢方發現，幾個月後，男子再度利用和姊妹獨處時，前後對2人性侵、猥褻，結束後各拿100元給她們，直到姊姊某次到校上課，老師發現她突然使用1支手機，認為可疑詢問發現是男子出借，再繼續追問才驚覺她和妹妹都曾遭性侵一事。

檢方訊時，男子表示和姊妹的爸爸是朋友，也清楚對方無業會酗酒、家境貧寒，也知道姊妹的年紀等，對於指控性侵、猥褻部分全部坦承。姊妹也證稱，男子常會給她們金錢、借用手機或買早餐，帶她們出遊等，2人祖母則說曾聽妹妹稱被男子摸胸一事。

另外，2人均領有身障手冊、姊姊下體也有撕裂傷，檢方認為男子犯嫌明確，案發當下就將他向法院聲押獲准，偵結依對未滿14歲女子強制性交、強制猥褻等一共9罪起訴他。

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