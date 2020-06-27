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購買禮物誘少女提供裸照影像 少女稱「都忘記」他無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民廖姓男子，以提供金錢及購買生日禮物，利誘少女小蘋傳裸露胸部及下體影像供他打手槍，檢察官依刑法的猥褻罪將他起訴，一、二審法官審理時，少女翻供，辯稱她和廖視訊時間、次數、過程、有無透過手機視訊方式拍攝裸露胸部及下體影像給廖觀看，她都忘記了，台中高分院以無積極證據證明犯行，判決廖男無罪。

檢察官查出，廖男明知小蘋年僅15歲，以每月提供新台幣1000至2000元不等金錢及購買生日禮物為由，誘使告訴人同意，先後於2017年6 月29日晚間、同年7月6日晚間、同年7月12日晚間，透過手機互相視訊方式，藉由少女裸露胸部及下體影像，供他打手槍，同時將他打手槍之畫面供她觀賞，滿足性慾共計3 次。

廖男否認對小蘋猥褻行為犯行，辯稱「我沒有與少女視訊，只有用聲音，她也沒有裸露下體給我看，當初我也不知道她未滿16歲」等。

少女在警詢中證稱：「我與他約定以視訊方式拍攝裸露胸部及下體行為，且他知悉我是未成年人」，但法官審理時，少女卻證稱對於她和廖視訊時間、次數、過程、有無透過手機視訊方式拍攝裸露胸部及下體之影像給被告觀看，及他有無表示要給予金錢或物品，讓她拍攝裸露影像，她都忘記了。

此外，她好像沒有跟廖說她的年齡，雖然有跟他說她當時白天要上學，但是沒有印象有無提到去哪個學校上學。則少女就廖於案發時是否確實知悉其年齡，及廖有無以給付金錢及購買生日禮物作為代價，進而要求少女拍攝裸露胸部及下體之影像予廖觀看，前後所述顯有歧異。合議庭遂以查無積極證據足證廖男犯行，判無罪。

廖男以提供金錢及購買生日禮物，利誘少女小蘋傳裸露胸部及下體影像供他打手槍，法官審理時，少女稱都忘記了，台中高分院以無積極證據證明犯行，判決廖男無罪。圖／本報資料照
廖男以提供金錢及購買生日禮物，利誘少女小蘋傳裸露胸部及下體影像供他打手槍，法官審理時，少女稱都忘記了，台中高分院以無積極證據證明犯行，判決廖男無罪。圖／本報資料照

猥褻 檢察官

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