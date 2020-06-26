公關小姐遭酒客玷辱 掙扎撞門框牙齒斷裂

台中市民劉姓男子於兩年前與友人至KTV飲酒作樂，在包廂內以公關小姐小萍遊戲玩輸為由，強行撫摸小萍（化名）胸部，再要求陪他外出領錢，在包廂外走廊指侵被害人，小萍大喊「不要碰我，放開我，離我遠一點」，台中地院依強制性交罪將劉男判刑3年8月。可上訴二審。

判決書指出， 劉男於2018年4月20日凌晨，與友人阿忠（化名）等人至台中市的KTV飲酒作樂，並由公關小姐小萍、小春（化名）陪同唱歌飲酒助興。

同日凌晨3時，劉男竟以小萍遊戲輸為由，強行將她壓制在沙發上，親吻小萍嘴巴，將手游移於她的胸部至腰際間，並撫摸胸部，被害人掙扎未果，趁隙以腳踢小春，小春察覺後旋即請求劉停手。

不久後，劉藉故要求小萍陪同外出領錢，在KTV走廊邊，以左手勾住她頸部並強吻，不顧她以手推拒、曲身閃避，繼續以左手緊抱她強吻，右手則伸進內褲，以手指性侵得逞。

被害人小萍奮力掙脫並往後退，仍無法完全推離劉，更因持續掙扎而使後腦杓與門框發生碰撞，因反作用力導致她的嘴部因而撞擊劉的肩膀或手肘部位，致她受有牙齒斷裂及上唇口內擦傷的傷害。

劉此時仍以手指繼續性侵，甚至出言詢問「爽嗎？」，雙方拉扯之際，被害人因疼痛不堪而蹲坐在地，他稍微安撫小萍後，仍持續拉住、強行擁抱被害人，試圖阻擋小萍遠離。

小萍則趁隙推開劉男，逃出包廂外並大喊「不要碰我，放開我，離我遠一點」，包廂內的阿忠、小春聽聞被害人聲音而外出查看，當場見小萍手摀住嘴部且不停哭泣，因情緒激動蹲坐在地。

被害人除以手機聯繫經紀人外，並以手機輸入「他要強姦我」等文字出示給小春觀看，以表達遭劉性侵事，小春除持續安慰小萍外，並協助聯繫經紀人前來帶走小萍。

小萍離開後，劉男為息事寧人，交付新幣6000元予小春請其轉交予小萍，被害人的經紀人退還其中2400元予阿忠轉交劉男，經被害人前往就醫並報警處理。劉否認性侵害，法官不採信，予以判刑。