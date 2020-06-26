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幼女怎染性病？母找偵探尋郎
擔任廚師的周姓男子結交一名十五歲少女，交往期間發生四次性關係，少女事後染性病被媽媽發現有異，委託徵信社跟蹤查獲；少女母親因女兒染病仍在治療中，以「此事對我的家庭傷害重大」為由拒絕和解，台中地院依妨害性自主等罪判周三年徒刑。
判決書指出，周男與少女為男女朋友，去年二月起，先後發生四次性關係，還以手機拍攝性愛影片，並誘她拍攝裸露私處的影片及照片。
少女媽媽因女兒染上性病察覺有異，從女兒手機發覺周男與女兒通訊內容，得知兩人相約見面，委請徵信社追查，去年七月七日，徵信社告知少女進入中市某家旅店，少女媽媽隨即趕赴旅店並報警。
警方在該旅店查獲退房周男及躲藏的少女，並從周的手機中，發現所有拍攝他與少女性交行為、引誘自拍猥褻行為等照片、影片。
合議庭番酌，周與少女雖為交往男女朋友，但他明知少女僅十五歲，仍發生四次性行為，還拍攝性交、猥褻照片等，戕害她身心發展甚鉅。
周坦承與少女發生關係等行為，並表示願意調解，但少女母親拒絕。少女媽媽說，「女兒因此事感染性病，現仍治療中，此事對我的家庭傷害重大」，且周事後仍透過網路遊戲與少女聯絡，法官認為他犯後無法控制，惡性重大予以判刑。
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