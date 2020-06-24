專挑精壯運動員小鮮肉 竊錄網愛打手槍影片逾900G

南投30歲紀姓男子自稱還學貸，冒充女網友用交友軟體誘騙逾百名男網友「網愛」、「裸聊」，專挑18歲至22歲身材健壯年輕男子，竊錄並販賣對方全裸、打手槍影片，檢方搜索查獲1萬多個檔案、超過900GB容量，被害男性從運動員、小模及網紅不等，檢方偵結依妨害秘密等罪嫌起訴紀男。

桃園地檢署調查，紀男去年4月至10月17日間，透過社群Tinder、LINE及Instagram假裝自己是年輕女子，主動向男網友聊情色話題，對話尺度大膽，再用視訊直播軟體MANYCAM，將先下載不明女子視訊裸聊的影像給對方看，男網友紛紛掉入陷阱，也脫下內褲打手槍自慰，未料過程全遭側錄。

據了解，紀男從事服務業有固定收入，但自稱要繳學貸，透過網路習得誘騙手法，短短半年內就騙了上百名年輕男性，檢警搜索發現超過1萬多個竊錄檔案，片長從幾秒鐘至10幾分鐘不等，總共高達900多GB，還分別備份在3個硬碟中，顯然當成高經濟價值產品做保護。

另外，紀還會將每個被害人分門別類，詳細標記其特色、年齡及職業，例如網紅、小模、運動員、健身教練或大學生等，標題以「紅人優蔡」、「異男洨宇宙」等，檢警更是花費大量時間，詳加勘驗竊錄畫面。

檢方查出，紀將影片上傳社交平台Onlyfans的個人創作頁面，由網友每月以美金4.99元至15.99元付費訂閱，再由Onlyfans轉帳到他戶頭，或直接用私訊，以每部影片台幣500元至2000元賣出，1次買10部更特價7000元，事前還會用Twitter附上色情截圖、連結打廣告。

後來有1名被害人和紀男裸聊後，接獲1通未顯示來電，對方問他知不知到暱稱「Ting」是假身分、會竊錄等，他才循對方提供資訊，搜尋到自己全裸遭偷拍的影像並報案；檢方訊時，紀坦承犯行，辯稱是為了繳清學貸才作案。

檢方認為，紀手法具系統管理、商業化模式，懷疑背後還另有集團或同行指導，根據紀男竊錄資料夾名稱，循線嘗試聯絡多名被害人，但大多不願出面指控，或否認自己就是遭偷拍者，也無證據顯示有未成年被害人。