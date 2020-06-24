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硬上女學生問舒不舒服？ 體育狼師落網還辯：她自行想像

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

劉姓體育班教練多次叫1名少女到房間替他按摩，卻趁機襲胸、指侵，還問她「舒不舒服？」「喜不喜歡？」害對方身心受創崩潰，卻礙於劉掌握比賽、在校成績，隱忍不敢揭發，直到家長投訴才曝光，但劉仍否認，還辯稱是少女「自行想像」，法院依妨害性自主判他3年2月，可上訴。

檢警調查，劉男是少女體育班教練，2018年2月趁帶隊到南部比賽時，傳訊給對方說「來按一下脖子...緊」，利用2人共處一室摸她胸部，少女因畏懼教練權威，擔心影響參賽機會、在校成績只好順從。

同年11月，劉再用類似手法叫少女到他房間，卻變本加厲朝她親吻胸部、指侵，但少女向他人哭訴，學校輾轉也接獲其他家長投訴，經桃園市教育局調查發現劉確有涉案，再向少女母親告知下全案才曝光；審理時，劉男矢口否認，甚至還說是少女「自行想像」。

少女證稱，被劉摸胸很不舒服、害怕，但擔心對方生氣才隱忍，第2次到劉房間時，對方下半身赤裸躺在床上，還企圖要用生殖器性侵，自己閃躲仍慘遭指侵，劉甚至問她「喜不喜歡？」「舒不舒服？」因劉握有安排學生出賽權利，更怕在校成績受影響，所以不敢說出來。

法院並勘驗2人對話，發現劉事後曾傳「妳還好嗎？」「不好意思，有些錯亂」、「壓力太大」等語，

可見他確實有做出逾越正常師生舉動，才要試探少女身心狀態並致歉；少女同學也說，少女遇害後一直哭，對於遇害狀況指證歷歷，他們大概知道她哭的原因。

法院審酌，劉身為體育班老師，明知學生年僅15歲，為滿足自身性慾，竟利用權勢朝對方猥褻、性侵，嚴重戕害對方身心，犯後矢口否認、未達成和解，顯見毫無悔意。

法院依成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻罪、成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢為性交罪，各判劉有期徒刑1年、2年8月，應執行有期徒刑3年2月。

劉姓狼師性侵、猥褻女學生，遭判刑3年2月。示意圖／ingimage
劉姓狼師性侵、猥褻女學生，遭判刑3年2月。示意圖／ingimage

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