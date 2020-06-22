台南驚傳兩教練性侵三男同學 警方加強宣導

台南市議員林燕祝今天在議會質詢指某國中兩名男教練，藉著學生住校機會，性侵三名男學生。市警局少年隊長蔡宗憲說，一直持續在校園宣導反霸凌，也一直加強臉書、line等網路青少年社群經營，台南市發生率已是六都最低。青少年需要投訴或求助管道，可到少年隊官網或臉書留下聯絡方式，少年隊會立即提供協助並保護當事人隱私個資。

市警局婦幼隊長楊富仁表示，校園性侵案除非當事人直接向警方舉發，須配合校內性別平等委員會決定移送作後續查辦。不過若當事人或家長希望警方介入，可直接打113報案。

楊富仁指出，性騷擾、性侵案發生背景極其複雜，已就可能狀況到校園宣導；婦幼隊很注重預防宣導，近來每年到各級學校宣導近500場，平均每天兩到3場，