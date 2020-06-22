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7歲男童在寄養家庭被11歲男童性侵 家長告黃偉哲索國賠

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市兩年前發生7歲男童在寄養家庭裡遭另名收容的11歲男童性侵案件，震驚各界，而當初揭發此案的議員林燕祝今天在議會裡表示，兒童少年保護法修正生效，目前12歲以下的兒童犯罪不罰，但她認為市府相關的配套尚未齊全，未來孩子的問題更難處理，建議市長黃偉哲在台南設置中途學校，收容這些有問題的孩子。

據了解，案件發生至今，受害的男童已返回原生家庭，而其繼父則對包括黃偉哲、家暴中心、家扶基金會及寄養家庭，提出國賠等告訴，仍在審理中。

案件發生在107年，7歲男童因為被繼父家暴，由社會局協助安置到寄養家庭，但安置當晚就被另名收容的11歲男童性侵，前後性侵8-9次，近一個月後才被發現，而該名11歲男童之前是被繼父性侵的受害人，卻在寄養家庭裡轉為加害人。

全案爆發後，監察院對社會局提出糾正，認為現行規定社工必須在72小時內完成評估與安置，讓社工萌受很大的壓力，相關資源不足；家暴中心則表示，經過檢討，目前針對性侵案件，都是一人一家庭安置，不讓性侵受害人再有機會轉為加害人，同時相關的流程也都有改進。

台南市議員林燕祝今天在議會質詢時要求市府設中途學校。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝今天在議會質詢時要求市府設中途學校。圖／林燕祝提供

寄養家庭

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