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台南校園性侵案連環爆 人本：光解聘狼師無法根治弊端

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導

台南市再傳校園性侵害案件，某國中2名男教練藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生。台南市教育局火速將2名教練列為不適任教師，並通報全國不錄用。但人本基金會表示，只是「解聘狼師」，無法根治性侵事件，教育部應全面檢討校園性侵害防治是否落實，孩子是否具備身體自主權意識。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，校園性侵害案件層出不窮，光是台南，近期就連環爆出多起案件，甚至有「20年資深優良教師獎」獲獎教師曾長達20年性侵逾10位學生，震驚社會。

台南市政府日前也召開宣誓記者會，強調對性平事件零容忍，以及「三不一有」原則：不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰。

但張萍表示，政府宣誓「是沒有用的」，官方每到事情發生，只有解聘教師一招，但實際上，政府、學校應有具體作為，例如全面清查、找出其他受害人提供諮商或法律扶助、也要檢討過往的防治工作為何沒起到作用。

張萍說，多數的性侵害案件都是「熟人所為」，但學校教導身體自主權觀念時，授課者很少提及行為人可能就是家人、老師、教練等；且「師對生」往往是威權關係，掌管學生升學、生活各方各面，就算發生性侵害案件，孩子也很難「say no」，使得校園性侵難以根治。

張萍表示，學校性教育課程都有教孩子身體自主權觀念，但到底「教師是照本宣科？孩子有沒有真的學會？知不知道求助管道在哪？」政府都應深入了解。

張萍舉例，人本基金會的性侵害防治教材，會模擬情境，例如當圖書館管理員說，「有書遺失了，我要搜身」；或是在外騎腳塔車，卻有人說「你這是贓車，跟我走」，學生該如何因應、拒絕不合理要求。當孩子發生性侵害案件時，也要不斷告訴身邊的人，「直到有大人相信你為止」。

張萍也說，校園性侵害案件的加害人往往是累犯，且可能有其他不當行為，例如體罰學生。她說，學校面對校隊教練體罰學生往往睜一隻眼、閉一隻眼，但學校應阻止、懲處，否則可能助長教練的威權，也可能導致學生不信任學校，發生暴力事件時也選擇悶著不說。

台南市再傳校園性侵害案件，某國中2名男教練藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生。台南市教育局火速將2名教練列為不適任教師，並通報全國不錄用。但人本基金會表示，只是「解聘狼師」，無法根治性侵事件，教育部應全面檢討校園性侵害防治是否落實，孩子是否具備身體自主權意識。報系資料照
台南市再傳校園性侵害案件，某國中2名男教練藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生。台南市教育局火速將2名教練列為不適任教師，並通報全國不錄用。但人本基金會表示，只是「解聘狼師」，無法根治性侵事件，教育部應全面檢討校園性侵害防治是否落實，孩子是否具備身體自主權意識。報系資料照

性侵 性教育 教育部

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