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太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市再傳校園性侵害案件，議員林燕祝今天在議會質詢時，指台南市某國中兩名男教練，藉著學生住宿學校的機會，性侵害三名男學生，教育局這表示，事發後已經迅速處理，將兩名教練列為不適任教師，並通報全國不錄用。

林燕祝表示，事發後目前查出有3名男學生受害，但是同時住宿在學校的有30多名學生，其他的學生家長也都很擔心自己的孩子是否也遭遇到狼師的侵犯。

台南市最近校園性侵害案件不斷爆出，今天更爆出這一起嚴重的校園性侵害案件。林燕祝今天在議會總質詢自由發言時間，質詢教育局長鄭新輝是否有妥善處理這一起案件，林在過程當中只表示兩名侵害學生的是教職員工，鄭新輝透漏是學校教練。

林燕祝表示，這兩名教練負責帶學校體育隊學生，兩名男教練有喜愛同性的傾向，這方面都予以尊重，但是在學校宿舍裡兩人不僅睡在同一間房間裡面，且從去年進入學校以來，利用學生住宿學校的機會，對兩名國中男生又親又抱，還摸下體，兩名學生覺得不舒服，而向導師透漏此事，才在今年四月爆發全案。

事後學校追查又追出另一名也是體育隊的學生，因為住宿學校，而與其中一名教練有口交的行為。

鄭新輝今天表示，此案被發現之後，校方與教育局調查之後迅速處理，將該名老師解聘並通報全國不適任教師系統，後續也協助家長提告並對學生進行心理輔導與性平宣導。

但林燕祝表示，據他了解3名學生受害學生，只有兩名家長提告，另一名家屬因為家境貧困無力負擔相關的費用而未提告。

台南市議員林燕祝今天在議會再爆性侵害案件。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員林燕祝今天在議會再爆性侵害案件。記者修瑞瑩／攝影

林燕祝 性侵

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