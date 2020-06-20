快訊

違反居家檢疫、隔離規定桃竹苗開罰111人 罰款逾2千萬

「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭婉謝總統提名監院副院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 押上山凌虐又性侵遭訴

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市陳姓男子追求24歲「姊姊」遭拒，竟夥同李姓男子等多人強行將人押人上山凌虐又性侵，新北地檢署今強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市陳姓男子追求24歲「姊姊」遭拒，竟夥同李姓男子等多人強行將人押人上山凌虐又性侵，新北地檢署今強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴。示意圖／Ingimage

新北市19歲陳姓男子今年4月追求大他5歲的「姊姊」遭拒絕，覺得沒面子，今年竟夥同李姓、蔡姓、連姓男子等多人將女子強押至烏來山區，強逼脫光衣服毆打虐待，不僅霸王硬上弓，拍裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子趁找當鋪借款之際落跑至板橋區，仍被陳堵到，二度當街押人上山區毆打。新北地檢署今天依強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴陳男等4人，涉同案的林姓少年及楊姓少女則另案由少年法庭依兒少法審理並加重其刑。

起訴指出，19歲陳姓男子有意追求在醫院上班的24歲女子，今年4月中邀約女子與友人一起到新莊區聚會，陳男獻殷勤想開車送女子返家遭絕，自覺沒面子，事隔兩天，夥同李姓、蔡姓、連姓男子，及林姓少年和楊姓少女等人，分乘3輛汽車，趁女子從醫院下班時，將人押至烏來山區強逼脫光衣服毆打虐待。

女子不僅遭陳男強摸胸部，更遭李姓男子霸王硬上弓，並由楊姓少女寺手機錄下性侵過程及裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子身上沒錢，陳男等人將人押至北市文山區找當鋪借款時，被害女子趁隙落跑搭計程車至板橋區，仍被陳男等人尾隨堵到，當街二度押上車帶至中和山區毆打。

被害女子在板橋區遭陳男等人強押上車時，有民眾目睹報案，新北市海山警方言周閱監視器以車追人，在中和區南山觀音旁空地發現被害女子正遭陳男等人凌虐，當場逮人。

新北地檢署今天依強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴陳男等4人，涉同案的林姓少年及楊姓少女則另案由少年法庭依兒少法審理並加重其刑。

猥褻 性侵

延伸閱讀

少女指控遭性侵 檢方：她要求要戴套還說「那就來呀」

惡姨丈酒後無視女兒在旁 強行性侵外甥女遭訴

影/疑父有小三少女陪母尾隨 趴車擋風玻璃遭警罰款

17歲少女與中年白牌車男司機到汽旅 隔天暴斃在床上

相關新聞

19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 押上山凌虐又性侵遭訴

新北市19歲陳姓男子今年4月追求大他5歲的「姊姊」遭拒絕，覺得沒面子，今年竟夥同李姓、蔡姓、連姓男子等多人將女子強押至烏...

少女指控遭性侵 檢方：她要求要戴套還說「那就來呀」

現役軍人洪男被控去年在他所駕駛車內性侵害17歲女網友小蘋（化名），他否認犯行，辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發...

不滿前女友另結新歡同屋睡 恐怖前男友半夜爬進屋偷拍

桃園陳姓男子和葉姓前女友分手後，不滿對方交新男友，竟趁半夜爬進2樓住處，拿手機偷拍葉和男友同睡畫面，事後還用葉名義創臉書...

謊報前女友遭下藥拍性愛影片 男子被處拘役50日

42歲劉姓男子去年間因與黃姓女友分手後糾纏不清，多次向台北市大安分局等誣指馬姓男子性侵黃女，而被台北地檢署起訴，黃女返回...

檢查女兒是不是處女？女兒雖原諒父仍被判重刑

男子阿雄（化名）去年為女兒搓背，趁機指侵女兒小蘋（化名），社工說被害女表示父親是家裡經濟主要的來源，她不希望爸爸受到司法...

掀衣摸身 軍校狼師性騷擾遭解聘

人本教育基金會昨天舉行記者會，指某軍校研究所所長，多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生殺大權 、要畢業只能靠...

惡姨丈酒後無視女兒在旁 強行性侵外甥女遭訴

新北市蘆洲區一名男子去年9月酒醉返家後，不顧女兒就在一旁，強行將外甥女壓在床上，不理會外甥女哭著大喊「不要」，仍強行性侵...

上班酒醉邀女同事廁所嘿咻 色男遭拒竟襲胸摸下體猥褻

桃園1名何姓男子上班時段喝酒，渾身酒氣問1名年輕女同事要不要發生性行為，當場遭拒絕後又在廁所遇見對方，竟強行關上門朝她環...

少龍擁仙女班靈修還有8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，指示信眾奉獻，檢警搜索查扣不明來源現金8...

「想畢業要靠我」軍校狼師涉性騷 人本籲擴大調查

為了畢業要忍受多少委屈？人本教育基金會今天舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生...

變態男老師為滿足偷窺慾望 廁所裝針孔偷拍高校女

時任某高中的邵姓男老師，過去曾有偷拍前科獲判緩刑，未料他沒記起教訓竟再犯，在學校女廁偷裝針孔用芳香劑掩護，藉此偷拍女學生...

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

吳姓女大學生對愛情盲目，聽信怪力鬼神之說，在友人小蘋酒內摻入FM2，與男友沈男性侵害被害人，一審依加重強制性交等罪將沈男判...

熱門新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

妙齡女在台大醉月湖與友告別後 再見已成冰冷遺體

台鐵成功彰化站間路人闖平交道遭撞斃 雙向列車延誤

虐死7月大女嬰套塑膠袋埋沙灘 狠心父母遭當庭逮捕聲押

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

獨／金酒員工傳猝死廠內多時單位竟無人知 死因待相驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。