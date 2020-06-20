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19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 押上山凌虐又性侵遭訴
新北市19歲陳姓男子今年4月追求大他5歲的「姊姊」遭拒絕，覺得沒面子，今年竟夥同李姓、蔡姓、連姓男子等多人將女子強押至烏來山區，強逼脫光衣服毆打虐待，不僅霸王硬上弓，拍裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子趁找當鋪借款之際落跑至板橋區，仍被陳堵到，二度當街押人上山區毆打。新北地檢署今天依強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴陳男等4人，涉同案的林姓少年及楊姓少女則另案由少年法庭依兒少法審理並加重其刑。
起訴指出，19歲陳姓男子有意追求在醫院上班的24歲女子，今年4月中邀約女子與友人一起到新莊區聚會，陳男獻殷勤想開車送女子返家遭絕，自覺沒面子，事隔兩天，夥同李姓、蔡姓、連姓男子，及林姓少年和楊姓少女等人，分乘3輛汽車，趁女子從醫院下班時，將人押至烏來山區強逼脫光衣服毆打虐待。
女子不僅遭陳男強摸胸部，更遭李姓男子霸王硬上弓，並由楊姓少女寺手機錄下性侵過程及裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子身上沒錢，陳男等人將人押至北市文山區找當鋪借款時，被害女子趁隙落跑搭計程車至板橋區，仍被陳男等人尾隨堵到，當街二度押上車帶至中和山區毆打。
被害女子在板橋區遭陳男等人強押上車時，有民眾目睹報案，新北市海山警方言周閱監視器以車追人，在中和區南山觀音旁空地發現被害女子正遭陳男等人凌虐，當場逮人。
新北地檢署今天依強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴陳男等4人，涉同案的林姓少年及楊姓少女則另案由少年法庭依兒少法審理並加重其刑。
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