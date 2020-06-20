快訊

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

辣妹派遣員駐中市府曬照「被帶出場」 當事人已去職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女指控遭性侵 檢方：她要求要戴套還說「那就來呀」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

現役軍人洪男被控去年在他所駕駛車內性侵害17歲女網友小蘋（化名），他否認犯行，辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發生性行為檢察官查出當時她開玩笑說「那就來呀」，事後還傳「和你出去很開心」，遂以罪嫌不足將洪男予以不起訴處分。

洪男是現役軍人，職稱為上兵，與小蘋於去年7月18日，透過交友軟體認識，次日晚間邀她外出，駕車載她到某停車場，違反她的意願，對小蘋強制性交得逞。

洪男否認犯行，辯稱他與小蘋上車後，先坐前座，後來下車走到後座，在後座時抱在一起，兩人都沒穿衣物，互相口交，她說才剛認識不要有性行為，仓說尊重她的意見，他請她穿上衣褲時，小蘋猶豫說不然要戴保險套，他才下車去超商買保險套，他後來戴上保險套與她發生性關係。

檢察官查出，洪男將車子停好後，叫小蘋到後座，她笑笑回說「可以不要嗎？」，還開玩笑說「那就來呀」，足證她對洪男有意與發生性行為已有知悉，仍同意自副駕駛座下車走到後座，而與他嘿咻。

事後，小蘋還傳「今天謝謝你啦」、「和你出去很開心」、「我們沒有拍照，哈哈」 等訊息給洪男，檢察官遂以罪嫌不足將他予以不起訴處分。

現役軍人被控性侵女網友小蘋，他辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發生性行為，檢察官以罪嫌不足將他予以不起訴處分。圖／本報資料照
現役軍人被控性侵女網友小蘋，他辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發生性行為，檢察官以罪嫌不足將他予以不起訴處分。圖／本報資料照

保險套 檢察官 性行為

延伸閱讀

影/疑父有小三少女陪母尾隨 趴車擋風玻璃遭警罰款

17歲少女與中年白牌車男司機到汽旅 隔天暴斃在床上

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

要求與前女友做愛被拒 抱起她重摔台階判刑

相關新聞

少女指控遭性侵 檢方：她要求要戴套還說「那就來呀」

現役軍人洪男被控去年在他所駕駛車內性侵害17歲女網友小蘋（化名），他否認犯行，辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發...

不滿前女友另結新歡同屋睡 恐怖前男友半夜爬進屋偷拍

桃園陳姓男子和葉姓前女友分手後，不滿對方交新男友，竟趁半夜爬進2樓住處，拿手機偷拍葉和男友同睡畫面，事後還用葉名義創臉書...

謊報前女友遭下藥拍性愛影片 男子被處拘役50日

42歲劉姓男子去年間因與黃姓女友分手後糾纏不清，多次向台北市大安分局等誣指馬姓男子性侵黃女，而被台北地檢署起訴，黃女返回...

檢查女兒是不是處女？女兒雖原諒父仍被判重刑

男子阿雄（化名）去年為女兒搓背，趁機指侵女兒小蘋（化名），社工說被害女表示父親是家裡經濟主要的來源，她不希望爸爸受到司法...

掀衣摸身 軍校狼師性騷擾遭解聘

人本教育基金會昨天舉行記者會，指某軍校研究所所長，多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生殺大權 、要畢業只能靠...

惡姨丈酒後無視女兒在旁 強行性侵外甥女遭訴

新北市蘆洲區一名男子去年9月酒醉返家後，不顧女兒就在一旁，強行將外甥女壓在床上，不理會外甥女哭著大喊「不要」，仍強行性侵...

上班酒醉邀女同事廁所嘿咻 色男遭拒竟襲胸摸下體猥褻

桃園1名何姓男子上班時段喝酒，渾身酒氣問1名年輕女同事要不要發生性行為，當場遭拒絕後又在廁所遇見對方，竟強行關上門朝她環...

少龍擁仙女班靈修還有8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，指示信眾奉獻，檢警搜索查扣不明來源現金8...

「想畢業要靠我」軍校狼師涉性騷 人本籲擴大調查

為了畢業要忍受多少委屈？人本教育基金會今天舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生...

變態男老師為滿足偷窺慾望 廁所裝針孔偷拍高校女

時任某高中的邵姓男老師，過去曾有偷拍前科獲判緩刑，未料他沒記起教訓竟再犯，在學校女廁偷裝針孔用芳香劑掩護，藉此偷拍女學生...

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

吳姓女大學生對愛情盲目，聽信怪力鬼神之說，在友人小蘋酒內摻入FM2，與男友沈男性侵害被害人，一審依加重強制性交等罪將沈男判...

隋棠臉書發文女童性侵教育處聲明挨轟 屏縣府認措詞不當

藝人隋棠今年初到屏東縣long stay，也到各國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念與如何保護自...

熱門新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

妙齡女在台大醉月湖與友告別後 再見已成冰冷遺體

台鐵成功彰化站間路人闖平交道遭撞斃 雙向列車延誤

虐死7月大女嬰套塑膠袋埋沙灘 狠心父母遭當庭逮捕聲押

惡姨丈酒後無視女兒在旁 強行性侵外甥女遭訴

6歲男童車禍意外過世 爸爸親手挖墓穴送愛子最後一程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。