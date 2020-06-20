少女指控遭性侵 檢方：她要求要戴套還說「那就來呀」

現役軍人洪男被控去年在他所駕駛車內性侵害17歲女網友小蘋（化名），他否認犯行，辯稱對方要求要戴保險套，他才去超商購買後發生性行為，檢察官查出當時她開玩笑說「那就來呀」，事後還傳「和你出去很開心」，遂以罪嫌不足將洪男予以不起訴處分。

洪男是現役軍人，職稱為上兵，與小蘋於去年7月18日，透過交友軟體認識，次日晚間邀她外出，駕車載她到某停車場，違反她的意願，對小蘋強制性交得逞。

洪男否認犯行，辯稱他與小蘋上車後，先坐前座，後來下車走到後座，在後座時抱在一起，兩人都沒穿衣物，互相口交，她說才剛認識不要有性行為，仓說尊重她的意見，他請她穿上衣褲時，小蘋猶豫說不然要戴保險套，他才下車去超商買保險套，他後來戴上保險套與她發生性關係。

檢察官查出，洪男將車子停好後，叫小蘋到後座，她笑笑回說「可以不要嗎？」，還開玩笑說「那就來呀」，足證她對洪男有意與發生性行為已有知悉，仍同意自副駕駛座下車走到後座，而與他嘿咻。