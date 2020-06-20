掀衣摸身 軍校狼師性騷擾遭解聘

聯合報 / 記者潘乃欣洪哲政／台北報導

人本教育基金會舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，要求該校擴大調查。記者潘乃欣／攝影
人本教育基金會舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，要求該校擴大調查。記者潘乃欣／攝影

人本教育基金會昨天舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生殺大權 、要畢業只能靠所長等言詞恐嚇，讓被害女學生只能默默隱忍；該校性平會雖認定性騷擾成立，卻僅要求這名狼師參與心理輔導，人本及立委林昶佐質疑懲處過輕，要求擴大調查。

校方表示，全案依校園性騷擾事件處理程序，召開性平調查，審議結果決議性騷擾成立，昨天召開教師評審會，決議解聘該所長，三年不得聘任為教師。校方強調，將要求學校全體師生，確實遵守性別平等教育法規範，杜絕此類案再生。

遭騷擾女學生表示，該所長是她論文指導教授，她在撰寫論文過程，要和狼師一對一討論實驗進度，不料老師卻在雙方互動中，頻頻講黃色笑話，甚至有觸摸或來回輕撫身體、擅自掀衣角讓她腹部露出等情事。

女學生指出，遭到性騷擾當下，她無法嚴厲喝止老師，感到非常無助，事後做噩夢和不舒服，曾向實驗室學長姊和父母討論該怎麼辦，但因狼師聲稱擁有學生能否畢業的生殺大權，她只能默默隱忍。

女學生說，畢業簽離校手續後，原想沉澱休養，沒有提告，但就業後狼師仍在群組說黃色笑話，毫無反省之意，她決定站出來，希望學妹不再受害，她強調自己沒做錯事，不需要隱忍。

女學生提及，學校舉行性平會後，校方雖判定性騷擾成立，但卻讓她身分外流，狼師因此還寫道歉信給她，辯駁一切都是因學生沒提醒他不能觸摸身體。

林昶佐說，女學生的父親也在國防部服務，她向學校申訴後，父親身分外流，呼籲國防部等相關單位避免秋後算帳。

性騷擾 狼師 林昶佐 國防部 恐嚇 記者會

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