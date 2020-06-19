少龍擁仙女班靈修還有8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，指示信眾奉獻，檢警搜索查扣不明來源現金8000萬元，檢方訊後認定徐涉犯詐欺、強制猥褻等多罪，前天向法院聲押禁見獲准。對此，律師林智群在臉書表示：「沒事去台大學什麼法律下場是家裡沒8000萬」。

林智群認為「感覺自己混得很差」，感嘆沒事去台大學什麼法律，下場是家裡沒有8000萬；反之少龍「說長相沒長相，說錢財沒錢財」，卻憑藉著自創教派，獲得一堆女性倒貼，沒有什麼比這個「白手起家」的故事更勵志了。

根據台北地院裁定，徐嫌至少涉及1條強制性交未遂罪、6條強制猥褻罪，他成立的「仙女班」有成員還安排女兒進入，形同母女與「少龍」同煉。

法院裁定指出，「少龍」長期擔任靈修中心之最高領導人，信徒眾多且道場遍布全國，其中「仙女班」成員更多有由信徒安排女兒進入，且長期灌輸信徒服從「少龍」與輪迴、地獄關係的觀念，更特意安排工作地點，企圖斷絕被害人與外界聯繫。

今年3月間，檢警接獲報案，指以「少龍」為首的華興靈修中心詐財，檢警蒐證，「少龍」集團以宗教理念為掩護，1991年至2001年全台開設道場，廣收信徒，「少龍」自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父等，要求信徒相信末日預言，稱地球將於2012年毀滅，他會用太空梭帶信眾帶往其他星球，藉以斂財。

檢警查出，「少龍」在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女子信徒加入，頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等內部規範，嚴格控管女信徒生活，對她們為猥褻犯行。

「少龍」涉嫌以修煉仙女為由，招收「處女」性侵或猥褻，還定下新生活規則，要求必須「聖潔」、「臣服」、「引導」，專心修道成為仙女，全心為道主效勞並遵守旨意，遇道主要雙腿下跪行拱手禮。

此外，「少龍」不具中醫資格，卻開出中藥處方箋給女信徒使用，指示女信徒依藥方至中藥購買中藥服用，違反醫師法，還指示信徒在地球毀滅前奉獻現金。