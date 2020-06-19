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「想畢業要靠我」軍校狼師涉性騷 人本籲擴大調查

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

為了畢業要忍受多少委屈？人本教育基金會今天舉行記者會，指某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生殺大權 、要畢業只能靠所長等言詞恐嚇。該校性平會對狼師懲處過輕，且出面指控的受害女學生及其父親身分外流。人本和立委林昶佐要求該校擴大調查。

林昶佐轉述，今天出面指控的女學生父親也在國防部服務，申訴後父親身分外流，呼籲國防部相關單位避免秋後算帳。

他說，今天的記者會還是有力量，讓該校提早在今天舉行教評會決議該師處分，且處分內容預計加重，不會只是安排狼師心理輔導上課等。記者會疑似有國防部代表到場，但在媒體追問下，該名人士未承認。

人本基金會主任張萍表示，該名所長還拿過好人好事代表，得過勳章也宣導吃素，外表看起來是好人。指控的女學生說，該名所長是她的論文指導教授，學校舉行性平會後，校方判定性騷擾成立，且她的身分外流。狼師寫道歉信，指出一切都是因學生沒提醒他不能觸摸身體。張萍表示，信件內容毫無悔改之意。

父親在國防部服務的女學生哭著說，她很感謝她的學校教育她，但性平會應保密且保持中立，不過卻暴露了她和爸爸的身分。她盼媒體幫忙監督，並希望爸爸受到保護，不要被國防部相關單位秋後算帳。

女學生表示，她撰寫論文過程要和狼師一對一討論實驗進度，該名狼師多次性騷擾，情事包括講黃色笑話、觸摸或來回輕撫身體、擅自掀衣角讓她腹部露出。遭到性騷擾時，她沒辦法嚴厲喝止，而是非常正經也非常無助，事後有做惡夢和不舒服等反應。

女學生說，她遭性騷擾後，曾向實驗室學長姊和父母討論該怎麼辦，但狼師聲稱自己擁有學生能否畢業的生殺大權，學生要畢業只能靠他，於是她只好默默隱忍，直到畢業簽了離校手續。畢業後她想沉澱休養，沒有立即提出告訴，直到自己就業後，狼師仍在群組說黃色笑話，且沒有反省之意，讓她決定站出來，不要再忍受噁心的對待。

女學生說，其他受害同學害怕被報復，但她還是決定告訴學校，她的爸爸也支持她的決定。她希望之後的學妹不要再深受其害，也說自己沒有做錯事，不需要隱忍。

人本教育基金會舉行記者會，指出我國某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，要求該校擴大調查。記者潘乃欣／攝影
人本教育基金會舉行記者會，指出我國某軍校研究所所長多次性騷擾三名女研究生，要求該校擴大調查。記者潘乃欣／攝影

狼師 性騷擾 國防部 林昶佐

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