變態男老師為滿足偷窺慾望 廁所裝針孔偷拍高校女

時任某高中的邵姓男老師，過去曾有偷拍前科獲判緩刑，未料他沒記起教訓竟再犯，在學校女廁偷裝針孔用芳香劑掩護，藉此偷拍女學生如廁春光，法院痛斥他為人師表卻沒當學生榜樣，反而竊錄少女隱私，行為卑劣，考量雙方和解，邵也自行就醫矯治，依妨害秘密判他6月徒刑，可上訴。

檢警調查，邵（38歲）去年11年29日早上9點多，在高中2樓女廁內架設微型攝影機，並開啟錄影功能並用廁所芳香劑當作掩護，裝設在女廁內隔間牆上，以由上往下角度偷拍，後來陸續有2名女學生上廁所、換衣服被偷拍，直到學生察覺有異通報校方才曝光。

校方獲報第一時間在廁所發現攝影機，裡頭也裝有記憶卡，經調閱監視器後看見1名男師出入，而紹男也坦承偷拍，但辯稱只放置1小時，校方同時通報性平及校安單位，並召開性平委員會，決議將該男老師停職，靜候調查。

檢方訊時，邵坦承作案，表示因一時衝動才裝攝影機，加上相關監視器畫面佐證，檢方以他犯嫌明確，今年3月偵結依妨害秘密罪嫌起訴。

法院審酌，邵男為人師表，本應恪守本分作育英才，並為莘莘學子榜樣，卻為了滿足自己偷窺慾望，無故竊錄少女上廁所畫面，不僅行為卑劣，更侵害對方隱私造成身心受創，加上邵先前就有偷拍前科，經判處緩刑期滿後又再犯。