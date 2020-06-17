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隋棠臉書發文指稱學童遭性侵 屏縣府發聲明澄清

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導

藝人隋棠今年初到屏東縣long stay，也到各國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念與如何保護自己，屏東縣府指出，近日從隋棠臉書發現，宣導期間遇到一名女孩親揭「無數次被叔姪性侵」，縣府查證後與事實不符，基於保護孩子與捍衛縣府職責，發聲明澄清。隋棠臉書發文寫到「保護當事人資料經過適當修改以避免被辨識」。

屏東縣政府教育處指出，隋棠發文指稱「12歲女孩親揭『無數次被叔姪性侵』」，經了解應為強制性猥褻並非數次。學校得知此個案，第一時間社政通報及校安通報，社工及警政已立即介入處理，同時啟動輔導等網絡協力。孩子不幸遭受此事件，陪伴及保護孩子的積極措施為適當的作為，未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對縣府誤解。

教育處指出，屏東縣積極落實性別平等教育法及兒童及少年福利與權益保障法規定，兒童及少年的權益受不法侵害，立即給予適當協助及保護，於此職責無人敢懈怠及疏忽，給予孩子穩定就學及安全的環境是堅持的責任。

教育處指出，學校若發生校園性別事件或有兒童及少年福利與權益保障法的事件，除知悉立即通報，同時啟動輔導機制及相關網絡資源，協助孩子適應生活，維護身心健康，另由社工協助評估人身安全保護及司法處遇，維護學生的人身安全。

「疼惜孩子、守護學生」教育處指出，性別平等教育法及兒童及少年福利與權益保障法皆賦予守護學生責任及義務，現行法令規定及嚴謹制度下，絕無人懈怠及疏忽，確保學生人身安全及就學穩定。

針對藝人隋棠臉書發文，屏東縣府教育處發澄清聲明。圖／報系資料照
針對藝人隋棠臉書發文，屏東縣府教育處發澄清聲明。圖／報系資料照

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