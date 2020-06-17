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開道場詐財騙色 靈修道主遭聲押禁見

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

中華中正黨榮譽黨主席「少龍」徐浩城開設道場，涉以修煉仙女為由，招收「處女」性侵猥褻，還指示信徒在地球毀滅前奉上獻金；刑事局昨天搜索拘提徐浩城與女秘書李美華，查扣8千萬元不法所得，台北地檢署漏夜偵訊後，認定徐浩城涉犯妨害性自主等罪、且有串滅證之虞，今天凌晨向法院聲押禁見，李美華10萬元交保。

徐浩城（67歲）在台北、台中、高雄開道場近30年，取名華興靈修中心廣收信徒，自稱道主、主人、師父或五教共主，信徒則自稱「僕人」，信徒最高達五千人。

徐浩城成立「仙女班」，由李美華（59歲）管理，招收20至30歲無性經驗女子，頒布「道宮宮女新生活規則」，要求宣誓「終生獻身是至上道主的新娘」，女信徒對徐心存敬畏不敢違抗，有3名被害女子指控遭徐性侵或猥褻。

「道宮宮女新生活規則」包括「聖潔」、「臣服」、「引導」，徐浩成指示女信徒專心修道成為仙女， 全心為道主效勞並遵守旨意，遇道主要雙腿下跪行拱手禮。

檢警發現，徐浩城在道場對面提供「仙女」住宿，要求不得聯繫家人及朋友，再安排「仙女」到徐經營的儀器檢測公司上班。

該道場常播放電影「末日預言」，徐浩城騙稱地球將毀滅，屆時錢財無用，他會用太空梭帶信眾移居其他星球，前往靈性世界消災解厄，要求奉獻現金，有8名受害人被騙上千萬元。

另外，徐浩城不具中醫師資格，卻長期開中藥處方箋給信徒，指示依藥方至中藥局買藥服用，另以每包100元販賣不明成分藥丸，宣稱具清熱解毒功效。

徐浩城今年2月宣稱加入中華中正黨聽他唱歌，可防新冠肺炎，被警方依社維法函送法辦。

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