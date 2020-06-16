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涉猥褻性侵女病患 急診室醫師被起訴

中央社 / 台北16日電

一名董姓急診室醫師涉嫌利用機會，猥褻因尾椎受傷而求診的女病患，並以手指侵入女病患下體。士林地檢署日前偵結，依利用機會猥褻罪、利用機會性交罪嫌起訴董男。

士林地方檢察署起訴書指出，今年1月間，當時任職台北市內湖區一所醫院急診室的董姓醫師，見女病患因尾椎受傷前來求診，利用醫療照護女子的機會，假意一手攙扶坐在輪椅上的女子起身，另一手卻托住女子下體。

董姓醫師以確認尾椎有無斷裂為由，先對女病患進行肛門部位的觸診，隨後表示必需進行第二次觸診，要求女病患側躺於病床，並以棉被覆蓋下半身；董男隨即以手指侵入女病患下體，再進行肛門部位觸診。

被害女病患察覺有異當場質問，董男坦承將手放進女病患下體，女病患立即報警處理。

董姓醫師向檢察官坦承，攙扶女子時有觸碰到尾椎部位，也坦承曾以手指侵入女病患下體約15秒；護理師則證稱，董姓醫師第二次進行觸診時，遭女病患當場質問時，坦承將手指放入下體。

此外，檢察官認為，驗傷報告指出女病患下體附近有許多白色分泌物，疑為下體分泌物與醫師使用的凡士林混合物，且女病患案發後患有急性創傷後壓力疾患，認定董姓醫師犯罪嫌疑重大，向法院提起公訴。

醫師 猥褻 檢察官

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