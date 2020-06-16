立法院聲援陳抗遇「社運蟑螂」 身體不適女大生慘遭性侵

女大生2018年在立法院外聲援陳抗，認識吳姓阿伯，不料阿伯竟是「社運蟑螂」，吳先認女子當乾女兒再約吃飯，帶著身體不適的女子到旅館休息，不顧女子反抗，以手指、生殖器性侵得逞。士林地方法院日前審結，認定吳犯強制性交罪，累犯，判處4年4月徒刑。

2018年1月10日，立法院正進行勞基法部分條文修正案，場外勞工團體夜宿立法院長期抗戰，要阻擋勞基法修惡，當日法案仍三讀通過。有竊盜前科的吳，在集會現場認識獨自前來聲援的女子，更認她當乾女兒。

判決指出，當晚吳在咖啡廳介紹乾兒子給女子認識後，10日23時許，隱瞞乾兒子「女子已回家」，獨自帶她到夜市吃飯，接著帶陳抗多日、身體不適的女子到旅館洗澡，「身體變暖再回家」，11日1時許，卻在旅館房間強壓女子，不顧女子反抗拒絕，性侵得逞。

當時女子遭吳強脫衣褲後，藉機拜託吳買保險套，想爭取逃離機會，但吳出門後，卻沒力氣逃離、向櫃檯求救，直到吳返回後，遭逼口交，還被用手指、生殖器插入陰道、肛門侵害。

2人在11日8時許才搭計程車離去，由吳送女子回宿舍，女子驚慌害怕在宿舍多次洗澡，才向朋友告知遇到「社運蟑螂」，以及被帶到旅館性侵，經朋友建議後，驗傷報案。

吳男辯稱，「連外褲都沒有脫，就躺在那邊等天亮，我沒有碰女子」，還要女子拿出使用過的保險套作證。辯護人以無罪答辯，全盤否認犯行，不能僅用女子單一指述，當作證據。

吳男在事後傳訊息給女子，主動提及醫院檢查肚子是不是有小孩等事。合議庭認為，女子是大學新鮮人，遇到此事會有驚恐或六神無主，在所難免，依女子證述、事後向朋友詢問吳男真實姓名、與吳的line訊息對話，以及3、4名朋友證詞等，認定吳男犯強制性交罪。

合議庭認定，吳男為滿足己身性慾，把認識不久的女子帶到旅館，利用她身體不適，以強暴方式違反女的意願，接續要求女子為其口交，還把手指、生殖器插入女子陰道、肛門，造成女子、精神痛苦。