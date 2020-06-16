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女病患尾椎受傷掛急診 肛門觸診卻疑遭醫師指侵

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

台北市內湖區一名董姓醫師涉嫌趁女病患尾椎痛就診，伸出鹹豬手托住女病患下體和屁股，更在肛門觸診時，用手指插入陰道10多秒。女病患難忍遭侵犯提告。士林地檢署認為，醫師涉犯利用醫療關係機會猥褻、性交等2罪，依法提起公訴。

起訴指出，今年1月6日下午3時許，女病患因尾椎受傷到醫院急診室，因疼痛無法自行從輪椅起身，董姓醫師假義1手攙扶女病患，1手隨即托住女病患下體和臀部，猥褻得逞。

董姓醫師因要確認尾椎有無斷裂，當日3時許對女病患進行「肛門觸診」，約2個小時後，進行第二次觸診，女病患躺在病床，棉被蓋住下半身，董涉嫌用手指插入女病患陰道，按壓陰道數秒。

護理師證稱，醫師在第二次觸診前，告知女病患會將手指置入肛門內，過程中，醫師指示護理師幫女病患蓋棉被，女病患自行脫下褲子後，醫師戴手套、塗凡士林，伸手進棉被問「有無感覺？」，女病患表示沒有，過了幾妙後，醫師又問一次，女病患就「啊！」叫了一聲，質問醫師把手進到陰道內。

董辯稱，女病患掛號時，1手扶著她，1手隔著衣服碰觸她的尾椎，至於第二次侵入式理學檢查時，用手指按壓陰道10至15秒後，才再進行肛門部位觸診。

女病患認為遭受侵犯，提出錄音檔以及醫院疑似疑似性侵害事件驗傷提告，並在案發後就醫診斷有急性創傷壓力疾患、焦慮症狀。

檢察官認為，董涉犯利用為女病患醫療照護之機會猥褻罪嫌，以及利用機會性交罪嫌，全案依法提起公訴。

示意圖。圖/本報資料照片
示意圖。圖/本報資料照片

醫師 猥褻 護理師

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