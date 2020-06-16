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模特兒至摩鐵拍攝遭下藥 攝影師辯為了拍迷濛感覺

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓攝影師去年帶模特兒小潔（化名）至摩鐵拍攝，在酒精飲料中下藥，趁被害人藥效發作想睡覺時，欲性侵被害人時，所幸被害人及時驚醒躲進廁所向表哥求救，陳嫌否認性侵害，辯稱是為了拍迷濛的感覺，才加入助眠劑，二審合議庭不採信，依強制性交未遂罪將他判刑3年6月。可上訴三審。

台中高分院合議庭審酌陳男於2015年間已有妨害性自主犯行，經法院判決有罪確定，現仍在緩刑期間，竟不知悔改，為滿足一己性慾再犯本案，以欺暪方法使被害人施用藥劑，藉以實施強制性交犯行，雖因被害人驚覺而未遂，使被害人身心蒙受重創。

二審法官考量他犯後己與被害人調解成立並已賠償損害，已盡力彌補損害，一審量處有期徒刑3年6月，認事用法均無違誤，應予維持。

判決書指出，陳男於2017年間，在社群網站認識模特兒小潔，為她外拍攝影後，兩人以通訊軟體Line聯絡。至2019年2月21日深夜，他聯絡小潔約定3月16日在中市境內的摩鐵進行外拍攝影工作，同日小潔抵達台中市成功火車站，見面後陳男即以機車搭載她，先至統一超商某門市， 由她進入超商依他指示購買冰火酒精飲料，再載進入摩鐵。

被害人小潔進入該房間後，先至廁所更換拍攝服裝，陳趁她不注意之際，將冰火酒精飲料斟入馬克杯，再加入半顆不詳助眠劑，待藥劑溶解將冰火酒精飲料交予她飲用A女。被害人飲用後，即依他的指示進行拍攝，但她因藥效發生作用漸覺精神不濟及身體不適，越來越想睡覺。

陳男見狀，乃要小潔換上當日拍攝之第3套即由他提供的衣服，並以拍攝需求為由，拿其預先準備的情趣用品皮手環及眼罩，使她載上，並假意她可在拍攝過程躺在床上休息，趁機脫掉她的內褲，並以身體壓住她的身體，欲性侵被害人時，即為小蘋驚覺立即推開他，並起身躲入廁所，A女邊跑邊拿掉皮手環及眼罩，換好衣服後再逃離現場撥打電話給表哥求救，並由汽摩鐵員工協助報警處理。

經警獲報到場，調取監視器錄影畫面，並帶小潔至醫院驗傷採證，經採集被害人尿液檢體送驗，檢出尼古丁及其代謝物，循線查獲陳男。

陳男否認性侵犯行，辯稱「我是因為要加速迷濛拍照的感覺，所以才在冰火飲料加入助眠劑，後來拍第2套衣服，因為衣服較透明看得到內衣褲，後來拍照時我跟被害人詢問要不要戴上手銬（即皮手環）跟眼罩拍攝，因為比較裸露引起我的犯意，我就脫下被害人的內褲，我是拍到第3套衣服的時候才產生性交的犯意」，法官不採信，予以判刑。

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陳姓攝影師帶模特兒至摩鐵拍攝，在酒精飲料中下藥，欲性侵被害人時，所幸被害人及時驚醒，二審合議庭依強制性交未遂罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照
陳姓攝影師帶模特兒至摩鐵拍攝，在酒精飲料中下藥，欲性侵被害人時，所幸被害人及時驚醒，二審合議庭依強制性交未遂罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照

性侵 模特兒 攝影

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