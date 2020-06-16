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男友變人夫她想斷乾淨 遭硬上逼簽本票當「分手補償」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

已婚的劉姓男子謊稱自己單身，在外和另名女子交往，事後對方驚覺男友已是人夫，決心分手斷乾淨，未料劉要求她付10萬元、簽50張本票當分手補償，還稱是2人在一起時「對她好的代價」，事後載她去汽車旅館痛毆、硬上得逞，女子傷痕累累報警提告，法院依強制性交判劉3年8月，可上訴。

檢警調查，劉男2017年11月和女子分手，他卻要求對方簽立50張空白本票當作分手補償，隔年1月3日假借要商談本票處理問題約女子出門，卻在車上打她巴掌，再載往桃園某汽車旅館開房間，期間命女子跪下、腳踹胸口，還強壓上床脫褲性侵得逞。

審理時，劉坦承打女子耳光、逼下跪踢踹胸口並發生性行為，但矢口否認強制性交，辯稱踢完對方自己就氣消了，彼此聊天有氣氛就發生了，2人是你情我願。

女子則說，和劉男認識很久，後來分手劉要求要給他10萬元，劉還說簽本票是作為以前2人在一起，「他對我好的代價」，後來約出來談簽本票一事，一上車就遭劉槌頭、扯頭髮，車上還擺了1支西瓜刀，到汽車旅館被逼跪下、狠踹胸口再拖到床上壓著性侵，自己因為人很不舒服才無力反抗。

她還說，分手是因為發現劉男已經有老婆，但還是一直來找她，決定分手斷乾淨，隔天上班時因同事發現她嘴唇流血、臉紅腫，一問之下才曝光，另女子經醫院驗傷，其嘴唇、臉頰、脖子及胸部都有挫傷，下體也有撕裂傷。

另劉事後也傳訊息給女友說「皮肉痛，你會痊癒」、「今天的事我很抱歉」顯見劉的舉動造成女子受創，性交也非出自女子意願。

法院審酌，劉和女子為前男女朋友，但劉明知自己已婚、和女友已分手，仍用暴力逼對方性交，犯後矢口否認，也未曾真誠致歉或彌補其傷害，甚至屢次辯稱是對方誣陷、誆稱彼此合意性交，無異是造成女子二度傷害，依強制性交罪判處劉男有期徒刑3年8月。

劉男已婚還和女子交往，對方發現想分手，遭劉逼簽本票、性侵，法院依強制性交罪判劉3年8月。示意圖／ingimage
劉男已婚還和女子交往，對方發現想分手，遭劉逼簽本票、性侵，法院依強制性交罪判劉3年8月。示意圖／ingimage

汽車旅館 性侵 性行為

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