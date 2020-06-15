「脫好、再打開」社團老師LINE女學生 教局全面清查

台南市去年發生一起國中社團老師半夜傳「網愛」訊息給女學生，被家長提告的性別事件，教育局今天表示，由於該名老師過去曾有性交易的犯罪紀錄，特別清查全市社團老師是否也有性犯罪前科，結果並未發現，將要求未來不僅正式教師錄用時必須查良民證，不得有性犯罪前科，代理代課及社團老師也將全面比照。

台南市一名國中女學生家長去年2月向學校舉發，指學校的社團老師，半夜凌晨4點，line訊息給女學生「到被子裡去、脫好、再打開」，疑似視訊要女學生脫衣給狼師滿足對方淫慾，女學生的手機裡還有裸照，兩人可能已有親密關係。

家長表示，並沒有買手機給女兒，但去年1月24日突然發現國三的女兒房裡有手機，女兒當時很緊張，表示是用自己的錢買的，家長要求看手機內容，發現內容極盡猥褻，非常震驚。

除了在手機裡兩人談情說愛，老師傳給學生「愛你、真的愛你」、「上輩子欠你」等，還要求女學生脫衣給他看，「現在、我想快速放鬆、沒脫好等我喔」、「到被子裡、脫好、再打開」，女學生疑似月事來，狼師還要女學生脫光只穿短褲，「先上半場」。

家長還在手機裡發現女兒的全裸照片，認為女兒可能是被老師要求拍照傳給老師看，氣憤不已。後來才知道手機是女兒自己買的，但是門號卻是狼師辦給女兒，方便兩人私下聯絡。

據悉，這名年過半百的男老師是在學校裡負責帶科學展覽，由於說話風趣，而且教學活潑，學生都會得獎，很受家長及學生的歡迎，而之前該名女學生也曾被這名老師帶到外縣市參加科展，兩人有在外過夜，家長疑心狼師已誘姦女兒。

教育局表示，目前全案仍由檢方偵辦中，教育局去年調查完畢，已解聘該師並通報全國不適任教育人員系統永不得聘任，有關其個人性犯罪前科部分，因學校知悉時，該師已離校，也未在台南所轄學校任教，惟為防範再有類似案件，教育局已於本學年度全面清查各校社團教師是否有刑事犯罪紀錄或列入全國不適任教育人員系統，目前清查結果尚無其餘人員有相關紀錄。

教育局進一步表示，本案該師所涉性別案件於去年度調查後，也同時對該師服務過的學校學生進行調查，但尚未發現新增受害人。