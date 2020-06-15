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泡澡、按摩…性騷男學生 女助理教授被解聘

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北報導

某國立大學發生女助理教授要求男學生一同泡澡事件，被性平會認定性騷擾。 示意圖／ingimage
某國立大學發生女助理教授要求男學生一同泡澡事件，被性平會認定性騷擾。 示意圖／ingimage

某國立大學吳姓女助理教授邀約男學生看表演，卻在開演前把人帶到摩鐵，自行脫衣要求學生共同泡澡、幫忙按摩。校方性平會認定吳女性騷擾，教評會決議終止聘約並停聘兩年。吳經教育部駁回訴願，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，校方處分無違法，吳女敗訴。全案可上訴。

判決指出，舞蹈系女助理教授二○一七年八月一日起經校方約聘一年，校方同年十二月接獲男學生提出校園性騷擾，調查後認為吳女「帶學生到汽車旅館共同泡澡」，造成學生人格尊嚴及學習權益之負面影響，認定對學生性騷擾。

教評會二○一八年六月決議，吳女行為構成性騷擾，非屬情節重大，但嚴重違反教師身分之專業倫理，抵觸聘任辦法，考量學生在學，加上吳女過去無類似行為，行為侵害法益、樣態未達嚴重，依聘任辦法終止原聘約，兩年不得聘任為專任教師。同年月校方做出行政處分。

吳女不服，主張若性騷擾行為非屬情節重大，就不適用聘任辦法懲處，且約學生到摩鐵共同泡澡，並無違反學生意願，教評會是用臆測之詞，認為學生受有負面影響，校方沒有依據就認定是性騷擾。

校方主張性平會調查後認定吳女行為具有「性意味」，對學生形成不受歡迎感受、損及人格尊嚴及學習權益，應符合「性騷擾」定義，教評會以性平會認定事實作為基礎，原處分符合比例原則。

法院認為，學生基於師生關係同意一起看表演才單獨碰面，吳女未照約定看表演，在學生不知情下把人帶到汽車旅館，進房後在學生面前自行脫衣泡澡，還主動要求學生一起洗澡、泡澡，按摩發生肢體碰觸，吳女言詞、行為具備性意味。

法院認為性平會調查結果無誤，吳女行為確實是性騷擾，校方判斷無違法或裁量逾越、濫用或恣意等情事，法院予以尊重，吳女主張均無理由。

性騷擾 摩鐵 汽車旅館

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