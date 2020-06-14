帶學生赴摩鐵泡澡遭停聘 女助理教授興訟敗訴

北部一所藝術大學女助理教授因帶學生去汽車旅館泡澡，遭校方認定性騷擾，處分2年不聘任並終止原聘約。女助理教授不服興訟，法院日前認定，校方處分並無違法，判女助理教授敗訴，可上訴。

判決指出，女方為舞蹈學系兼任助理教授，原聘約期間為民國106年8月1日起至107年7月31日止；校方在106年12月初接獲通報，1名學生提出校園性騷擾事件調查申請書，主張女助理教授對其性騷擾。

校方性別平等教育委員會調查小組調查後，以女助理教授帶學生前往汽車旅館共同泡澡，造成學生人格尊嚴及學習權益，有負面影響，認定本件性騷擾事件成立，因非屬情節重大，建議對女助理教授停聘2年懲處。案件移送教師評審委員會。

教師評審委員會認為，女助理教授構成性騷擾行為，嚴重違反教師身分的專業倫理，也牴觸兼任教師聘任辦法，考量學生仍在學，女助理教授過往無類似行為，於事件發生過程中並未有無視被害人反抗繼續加害情事，除終止與女助理教授間的聘約外，並做成2年內不得聘任的行政處分。

女助理教授不服，提訴願遭教育部駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟。女助理教授主張，她與學生相約到汽車旅館共同泡澡的過程，她並無違反學生意願，校方教評會臆測學生人格尊嚴及學習權益受有負面影響，請求法院撤銷原處分。

判決指出，學生接受校方性平會調查時指出，當天是女助理教授邀約一起去看表演，距離開演前20分鐘時，女助理教授表示想按摩並帶他前往汽車旅館；學生進入房間發現沒人當下，只想著如何逃走，思緒一片混亂，卻不知道如何開口跟女助理教授說，後來女助理教授開始脫衣服，學生當下完全嚇傻，並開始傳LINE向學弟求救。

判決指出，女助理教授詢問學生「不跟我一起洗？泡澡？只有我脫很尷尬」等語，學生認為逃不過才進入浴池，離女助理教授最遠處泡，過程中儘可能沒有肢體接觸，但女助理教授說左肩酸要學生幫忙按摩，學生只好照做，後來發現女助理教授頭部太靠近，驚覺不妙立即起身說，泡久身體不適，並以有個排練很急而離開。

判決指出，後來雙方通話時，學生向女助理教授表示，對剛才發生的一切覺得很詭異、很不舒服等語；學生求救學弟的LINE對話可見，學生表達快崩潰、快來救人、現在很焦慮、快氣瘋等感受。

法院認定，學生是基於師生關係而同意同赴看表演，女助理教授以自身需要按摩為由，而未照約定觀賞表演，並將學生帶往汽車旅館，進入房間後女助理教授自行脫衣泡澡，而要求學生一起泡澡，甚至以按摩方式要學生與她發生肢體接觸，這些舉動實屬具備性意味的言詞、行為，校方認定女助理教授為性騷擾，並無違誤。

法院指出，校方的性平會及教評會等相關處理程序並無違誤，女助理教授主張均無理由，判女助理教授敗訴，還可上訴。