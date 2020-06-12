囂張狼府內偷拍腿 北市府追查

台北市議員陳怡君發現，北市有偷拍狼，除尾隨女性，還拍正面照、朝女性腿部拍照，再公布到社群，行徑非常大膽。圖／陳怡君提供

台北市政大樓疑似出現偷拍狼，民進黨議員陳怡君昨在議會總質詢中指出，最近北市府內有人囂張偷拍，尾隨女子偷拍大、小腿，還上傳至社群網站，引起女性公務人員恐慌，向她陳情。台北市長柯文哲說，各大樓都有駐衛警，市府公管中心也表示會加強巡邏，利用監視器追查。

陳怡君說，惡狼公然挑戰台北市政府公權力，市府女性人人自危，深怕自己成為下一個受害者。她質詢時，還播放從社群上截取的圖片，她說，許多市府公務人員被偷拍、尾隨，其中也包括來市府洽公的民眾。

根據陳怡君公布的照片，有在市府大樓，也有在地下室超商內拍攝的照片，除了被尾隨，還有正面照，還大膽地朝女性腿部拍照。

陳怡君說，希望柯文哲別讓市府成為色狼的偷拍天堂，應揪出偷拍狼，還女性安全的辦公及洽公空間。

公管中心指出，議員公布的照片大多是5月間所攝，將調閱市府監視器追查，若畫面保留逾時被蓋過，也已請警局根據上傳照片的IP位址，追查公布者身分。