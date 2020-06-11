惡劣！男誆稱中樂透灌醉少女性侵 又扮刑警硬上應召女

新北市陳姓男子前年7月灌醉15歲女網友，趁對方嘔吐盥洗之際，偷拍私密照逼迫性交得逞，8月又佯裝刑警辦案，硬上應召女郎，犯行曝光後還矢口否認，堅稱兩情相悅；新北地院審理此案，最後未採信陳男說法，今依加重強制性交等罪判他5年徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男透過臉書與女網友取得聯繫後，以3萬元利誘對方陪他唱歌，並稱喝完半打啤酒再賞5萬，藉此方式把對方灌到吐，再帶對方到汽車旅館盥洗，進而偷拍私密照，威脅發生性關係。

事隔一個月，陳男另以8300元代價約應召女郎到家裡提供服務，但完事後，他自稱是刑警辦案，不但沒有付錢，還拿走對方的身分證，逼對方再次發生性關係，甚至事後還以歸還身分證為由，將人約到汽車旅館再次犯案。

審理時，陳男否認犯行，堅稱自己和女網友是兩情相悅，否認有拿私密照威脅，另稱應召女郎可能是看他家境不錯，故意找他麻煩要錢。此外，他還提出民間單位的測謊結果證稱自己沒說謊，但均未被法院採信。

法院調查，陳男跟女網友見面後，在前往KTV的途中曾聊到彼此年紀和就學狀況，而2人見面前，陳男曾跟女網友說自己中了大樂透、賺了很多錢，當時女網友也曾提過自己年紀。另外，應召女郎在第二次案發後馬上求救報警，經醫院檢查，確定患有創傷後壓力症候群。