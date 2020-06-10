相中私密片的高職學姐 水泥工經介紹後硬上判3年8月

24歲葉姓水泥工前年底觀覽周姓少年與其17歲高職學姐性交影片後，囑託周帶學姐到嘉義縣住處玩「傳說對決」遊戲輸者脫衣，直至學姐脫光衣服與他性交，隔天又搭載兩人上汽車旅館洗澡，返回住處硬上，她返家後向母親反應後報警，葉辯合意性交一次，但在學姐肚臍上採擷其DNA，台南高分院認洗完澡後卻仍驗出DNA不合理，並以累犯加重其刑，改判3年8月徒刑，可上訴。

嘉義檢警調查，葉前年底觀覽友人周姓少年與學姐的性交影片後，經周告知女方是同校學姐，因周欠他3000元，要他居中介紹，前年12月31日上午驅車前往嘉義縣朴子市某超商，搭載她返回其住處，並在房間以玩「傳說對決」遊戲輸者脫衣，讓女方脫光衣服後同意與他性交。之後，當晚，葉搭載周與學姐一同到上班處所，直至去年1月1日上午6時許下班後，駕車搭載兩人汽車旅館休息。

葉駕車搭載周與學姐返回住處，欲再與學姐性交，女方因遭周電話威脅要散布性交影片未表示拒絕，但在性交過程中因疼痛不堪，直說「不要」，且出手推拒，葉仍憑藉體型氣力上優勢，違反意願，強制性交得逞。

葉辯稱，他只有在前年12月31日上午10時，在住處房間跟女方發生1次性行為，過程中她都沒有拒絕他；後來當天晚上他要去上大夜班，他載周與女方一起去，隔天上午6時他下班後，載兩人一起去汽車旅館，周與女方在汽車旅館發生性行為，他沒有，他在旁邊而已。他強調，當天上午8、9時，他與周就載女方回到超商讓她下車，從此以後他就沒看過女方。

學姐說，葉是學弟介紹她認識的，後來她跟葉發生3次性關係，第1次是在玩傳說對決的遊戲，她玩遊戲輸了，就跟葉做愛；第2次是隔天早上在汽車旅館，她跟周洗澡，周先出去，後來她就莫名跟周、葉發生性關係；第3次是汽車旅館後回到葉的住家，葉叫她把衣服脫掉，她不肯，他就打電話給周，這次她覺得身體怪怪的，可能她有點累，有一點痛的感覺，她跟葉說她不要，後來仍有與葉發生性關係，

然而，學姐1月2日醫院所採集的肚臍部位檢體棉棒，經送刑事局鑑定，與葉DNA型別相符，合議庭核對周及學姐說詞相符。一審認葉犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑，葉不服上訴。