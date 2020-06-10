聽新聞
test
0:00 / 0:00
女看護控遭雇主性侵 摀嘴壓馬桶硬上稱：把你趕回國
游姓男子聘雇1名印尼籍看護照顧高齡母親，女看護控訴遭游以2、3天1次頻率性侵，還摀著嘴壓在馬桶上硬上，過程恐嚇她「不可以發出聲音，不然把你趕回國」，但游喊冤說，根本沒強迫對方，認為雙方是合意性交；檢方認為，女子身上無外傷，僅片面單一指述，認定游犯嫌不足不起訴。
女子控訴，從印尼來台負責照顧游男的媽媽，去年5月25日早上9點多在家時，突然被游摀住嘴強拉進浴室，還遭壓在馬桶上，游不顧反對拉扯她衣服還說「不可以發出聲音，不然把你趕回國」，朝她性侵得逞。
女子還說，之後幾個月內都被游以2、3天1次頻率性侵，甚至還被帶去汽車旅館硬上，提告控訴游男強制性交；檢方訊時，游男矢口否認犯行，辯稱自己和女子發生第1次性行為是去年6月，之後才陸續還性交過多次，但沒有強迫對方，也沒聽她說「請你放過我」等語。
女子的仲介則說，去年9月接獲她反應遭性侵，求助轉移雇主，就有約對方出來了解遇害經過；但檢方根據女子頭、臉、脖子及身體部位，都沒發現有明顯外傷，僅下體有陳舊性裂傷，但並未採集到精子細胞或游男的DNA。
另本案無其他錄音、對話紀錄或相關證據可補強，檢方認為，性侵害通常多為極私密行為，外人難以察覺或在場目睹，若僅憑與被告利害關係對立的告訴人單一指訴，就認定被告涉犯性侵重罪，恐有攀誣風險，本件僅女子片面控訴，認定游嫌疑不足不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言