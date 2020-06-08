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網交少女上摩鐵剃毛性侵 補習班老師挨告不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市1少女上網認識游姓國中補習班老師，被載到摩鐵剃毛性交得逞，少女提告，檢方以證據不足偵結游男不起訴處分。示意圖／ingimage
桃園市1少女上網認識游姓國中補習班老師，被載到摩鐵剃毛性交得逞，少女提告，檢方以證據不足偵結游男不起訴處分。示意圖／ingimage
桃園市18歲少女去年12月初，透過手機上網交友軟體認識24歲游姓國中補習班老師後，2人相約隔天凌晨前往虎頭山看夜景，但夜景未開放，2人轉至摩鐵休息，少女在車上被要求脫絲襪、短褲剩紙內褲，游男摸大腿，少女在摩鐵被剃毛和性侵得逞，游男還要求少女手機轉播性行為，少女認為變態拒絕，少女事後告知母親，由男友協助釣出游男報警控告性侵，桃園檢方以查無足夠證據認定少女被強制性侵，今天偵結游男不起訴處分。

檢警調查，少女去年12月初，未滿18歲，透過手機上網交友軟體認識在補習班任職的游男，2人相約隔天凌晨至虎頭山看夜景，少女指控，因夜景點未開放，游男載她到龜山一家摩鐵休息，以「喜歡女生穿短褲」，在車上要她脫絲襪，否則要撕破絲襪，她脫下絲襪、短褲後，游男將短褲丟到後座，她剩下紙內褲，游男伸手摸她大腿。

少女指稱，游男體型壯碩大隻，到摩鐵後不顧她反對，扯破紙內褲對她性交，還要她配合淫叫，她不敢反抗，游男性侵過程，還要她與男性友人講電話時，打開手機通訊交友軟體轉播性行，她覺得太變態拒絕，事後她向母親提及此事，今年2月才在男友協助下透過手機釣出游男報警。

游男矢口否認對少女強制及妨害自主行為，自稱是警詢他才知道少女17歲，游男辯稱，他在車上以「喜歡女生短褲」，要求少女脫絲襪、但忘記少女有無穿短褲，他確有摸少女大腿，因個人習慣，他替少女剃毛，少女未拒絕，2人自然發生性行為，他未要求少女轉播性行為，過程未感覺少女任何不快，直到少女又主動傳訊邀約。

桃檢表示，綜合少女所稱，她與游男發生性行為過程雖有不快，但查無足夠積極證據認定游男有強制或妨害性自主犯行，檢察官偵結游男不起訴處分。

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