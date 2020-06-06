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變態叔公猥褻小兄妹 遭阿嬤怒斥求饒：再也不敢了

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

1名變態叔公不顧家中2名國小兄妹年幼，竟連續朝他們摸胸、掐弄生殖器猥褻，後來再犯時被2人的阿嬤撞見喝斥才停手，還不斷求饒說「再也不敢了」，但仍造成女童出現創傷後壓力反應，加上阿嬤指證歷歷，檢方認為叔公犯嫌明確，偵結依4個加重強制猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，叔公明知小兄妹均未成年，為滿足自己性慾竟罔顧倫常，6、7年前開始對2人有猥褻行為，多次趁著家中其他人不在時，違反女童意願撫摸她胸部、下體。

不久後他再將目標轉向男童，不顧他反抗拒絕，強行掐弄生殖器造成紅腫破皮，叔公食髓知味幾天後再次下手猥褻，結果男童的阿嬤剛好回家撞見，她立刻大聲喝斥阻止，叔公這才嚇得收手，事後經家屬報案才曝光。

檢方訊時，叔公表示知道小兄妹年紀，也坦承有對2人摸胸、生殖器猥褻，還說後來被他們阿嬤撞見後自己就不敢再犯了；被害的男童、女童指證歷歷，另有阿嬤及其他家人證詞，以及家防中心調查資料佐證。

醫師也發現，女童受受害出現創傷壓力反應，男童下體破皮也是經外力造成。檢方偵結依4個對未滿14歲之男女加重強制猥褻罪起訴這名叔公。

猥褻 醫師

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