狼師載少女開房間強吻搓胸 瞎扯：不知手怎麼滑進去的

北部某學校已婚蔡姓男師為逞性慾，騎車載1名女學生到汽車旅館，強押對方身上強吻、摸胸，結果少女氣憤反抗，還掐住蔡脖子說「你這樣對得起老婆小孩嗎？」事件曝光後，蔡矢口否認，還向檢警辯稱「不知道手是怎麼滑進少女衣服內」，但檢方不採信，偵結依強制猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，蔡男去年底利用和女學生單獨外出時，把她載到汽車旅館開房間，突然將對方壓在床上，不顧少女口頭拒絕、用手推反抗，仍強行親吻她臉頰、頸部，還伸出狼爪撫摸胸部。

女學生忍無可忍大力翻身，並掐住蔡的脖子、衣領，痛罵他「你這樣對得起小孩跟老婆嗎？」蔡這才停手，事後少女向親友告知並報警提告。

檢方訊時，蔡矢口否認犯行，先是在警詢時辯稱，當天騎車載少女，因下雨2人全身濕透，他怕對方著涼想找地方吹乾衣服，才會一起到汽車旅館，打算進房使用吹風機，過程中擔心少女手腳冰涼，所以就有碰她手，但少女往他身體倒，還說「不知道手是怎麼滑進她衣服內」。

檢方訊時，蔡改口說，當天要拿吹風機，少女突然倒向他，2人才會一起倒在床上，自己翻身要起來嘴巴有碰到她耳朵、滑過面頰，後來左手不小心滑進她衣服，但只有一剎那，就趕快把手伸出來，結果少女就說「你這樣對得起你老婆嗎？」