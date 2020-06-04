天主教安置機構4少年被性侵 生活輔導員判4年10月

新北市天主教兒少安置機構練姓生活輔導員，被控對被安置的兒童、少年強制猥褻，利用機會、權勢撫摸他們的生殖器、身體私處，法院審理，練否認犯罪，4名被害少年指證歷歷，法官採信，台北地院今天依加重強制猥褻罪等15罪，判練應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

爆發多人被性侵案的兒少安置機構，社會功能為協助收容、安置由社政單位、法院轉介的兒童、少年，被安置者多為家庭功能不足、或曾遭受重大嚴重身體或精神不當對待的對象。

法院認為，練為生活輔導員，應類似家長協助弱勢兒童、少年健全成長，卻利用他們的信任與高度依賴，假意給予關愛，實則行猥褻情事；練利用被害人不敢聲張、只能隱忍的弱點，對被害人以近乎羞辱的方式猥褻，顯然造成被害人的障礙、陰影。

判決說，練犯罪後，指控被害人的行為不檢、說謊成性、誠信有疑，還將自己塑造為機構中「只能被小孩打、而不能打小孩」的弱勢形象，審理中對於被害人「二次傷害」，毫不懺悔，因此對他從重量刑。

台北地檢署指控，案發後被停職的練姓男子，2015年4月起擔任安置機構小家生活輔導員，對安置對象負責上下學接送工作、學校家庭聯絡簿簽字、以及生活起居相關照顧，卻利用監督、教養孩子的權勢犯罪。

其中，2017年7月、8月間，練在家園值班室多次利用其中一名被害少年夜晚怕黑，要求被害少年與他同睡，趁機撫摸少年的胸部、生殖器。

2017年10月，第二名被害少年觀看恐怖影片後不敢獨睡，練又要求與他同睡，撫摸少年臀部、拍打臀部，再撫摸他的大腿與鼠蹊部。

2017年7、8月暑假，練利用與第三名少年聊天、同睡的機會，抓住他的生殖器；同年9月、11月時再利用輔導被害人被同儕排擠的機會，將手伸進少年內褲裡，抓住著他的生殖器抽動。

2016年10月，練在安置機構的值班室、客廳、餐桌旁、曬衣場等地，先後將第四名被害少年的褲子及內褲褪到膝蓋處，不顧少年還手抗拒，直接趴在他的身上，並且用手拉扯、揉捏少年的陰囊，對少年為強制猥褻行為。