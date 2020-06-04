持刀逼援交做SM性虐 警搜索查出另名少女遭殃

朱姓男子前年底與援交妹嘿咻，持刀架在她脖子上，進行SM性虐式性交，被害人怕被殺掉，任由擺布，他還錄下整個凌辱過程，經被害人報警，警方至他住處搜索時，意外在他手機內，發現他性凌虐少女的影片，以他涉及兩案，台中地院依加重強制性交罪將朱男各判刑4年2月、各強制罪判3月。

判決書指出，2018年12月18日，朱男以手機與援交妹相約以3500元，進行性交易，同月20日晚間，他駕車載她至中市摩鐵，待二人先後梳洗完畢，以長刀架住她的頸部，要求她配合他從事俗稱SM之性虐式性交，致使無意為SM性虐式及未戴保險套的他性交，她因擔心遭殺害，而不得不應允，任由擺布。

朱男以自備的白色塑膠束帶反綁援交妹雙手，但因捆綁過緊，造成她左手腕有勒痕瘀傷，他乃依她請求，以長刀將束帶割斷，刀尖並因而刺傷她左手腕，他改SM情趣束將她頸部、雙手及雙腳綑綁，並未經她同意，以2支手機分別架設在枕頭附近及遠處以為攝影器具，錄製性交過程。

朱男再要求援交妹換穿他攜帶的水手服，並強令她微笑將裙子掀起，供他拍攝，再性侵被害人。事後，他不斷要求援交妹傳送裸照供他欣賞，並要求與她再度見面，被害人未依其請求拍攝裸照傳送，他即恐嚇要將裸照傳給她父親。

經被害人援交妹報警，員警於2018年12月27日，前往台南市朱男住處將他拘提到案，經警發現扣案手機內存有少女小蘋的健保卡照片及性交過程影片、裸照，又查出他性凌虐少女。

檢警查出，朱男於2018年10月間，在網路聊天網站認識少女小蘋後，即邀以新台幣5000元價格性交易。他駕車她至台南市一家摩鐵，取出黑色長刀脅迫她配合從事俗稱SM性虐式性交。

朱先喝令少女自行褪去衣物，再使用白色塑膠束帶反綁她雙手，造成她雙手臂受有勒痕淤傷，復解開反綁她雙手的白色塑膠束帶，改讓她在頸部套上情趣束帶，性凌虐被害人得逞，期間2支手機架設在床頭櫃及持在手上，迫使少女配合他拍攝裸照及隨後性交過程影片。