色男拐女網友回家 床頭擺榔頭一夜硬上3次

盧姓男子曾性侵前女友遭判刑3年4月，後又誘拐另名女網友回家，還在床頭擺1把榔頭恫嚇稱「前女友是被我打死的」，結果一夜間硬上對方3次，事後女子報警，盧怕前案緩刑遭撤銷，苦苦哀求「算我求你」，但審理時又反控遭仙人跳，法院不採信，再依強制性交罪判盧5年6月，可上訴。

檢警調查，盧去年8月透過臉書認識1名女子，三方兩次要求見面誘拐她回家，一進門女子赫見床頭有1榔頭，盧竟恫稱「我前女友是被我打死的」，沒多久就自己脫光衣服，短短一夜間朝她硬上3次，其中1次過程中女子母親打電話來，但她怕遇不測咬牙謊稱沒事，脫身後才和家人哭訴報案。

盧辯稱，和女子性交3次對方都沒反抗，第1次後休息時，對方還稱讚他節奏對，只是太急還沒嘗試過她用嘴巴，自己被刺激到才發生第2次，反控女子是仙人跳。

女子證稱，當時被盧沒戴保險套硬上，她用腳踹企圖反抗仍被得逞，結束後自己腦袋一片空白，向他說想要回家，但盧不肯隔沒多久又壓在她身上，第3次遇害過程中媽媽還打電話來，但自己擔心直接說被性侵恐遭盧痛毆，就強忍哽咽說沒事。

女子朋友也說，事發前後都有接到女子訊息，表示「我被設計了」，並打電話哭訴說遭強姦硬上，盧拿鐵鎚威脅不發生關係就要傷害她，過程中女子反應激動、聲音哽咽。

另外，女子事後傳訊給盧表示要去警局報案，盧隨即回傳「拜託先不要」、「真的算我求你」，「我真的什麼都願意做」等語，還頻頻懇求「對你分擔照顧你」、「我可以先分擔你生活費」，但女子則表示「我無助快崩潰，覺得很髒」、「第一次遇到你這樣的變態」。

盧並對女子說「我身上原有1條保護管束，可是被告第2次，我已經在危險邊緣，所以求你不要報警」；法院認為，盧被罵變態不但沒反駁還繼續求情，解釋自己前案受保護管束案的緩刑已在撤銷邊緣，若對方報警，本件將成第3案，事關重大。

至於女子怒回「不關我的事，你很自私，有想過我被你強姦當下感受嗎？」盧仍沒反駁還不斷求情，可見他稱遭女子仙人跳、你情我願辯詞不足採信。