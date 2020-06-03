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國中棒球隊驚傳暴力性侵 被害家屬淚控：學校消極

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

新竹市某國中驚傳集體性侵事件，受害學生家屬找上國民黨立委鄭正鈐陳情，表示孩子就讀新竹市某國中棒球隊，從去年9月開始一直到今年1月長期遭受球隊至少9位學長暴力毆打及性侵害，家屬表示，學校事後處理態度消極，令家屬非常不滿，已經委請律師協助法律程序處理。

鄭正鈐今天帶著受害學生家屬開記者會，受害學生是單親家庭，今天由爸爸和姊姊出面，姊姊說霸凌弟弟的學生至少有9位，性侵他的有3位，還有3位以上的被害者；姊姊在訴說弟弟遭受性侵和暴力對待的過程中，數度哽咽落淚。

受害學生的姊姊表示，弟弟從小嚮往加入棒球隊，他們家住新竹縣，去年爸爸帶著弟弟到新竹市考試，如願考上，「沒想到是黑暗的開始」。受害學生姊姊說，去年7月球隊到其他縣市移地訓練，弟弟每天被學長暴力毆打，還恐嚇他不能跟教練和家長說，9月回到學校並住在宿舍，和弟弟同寢、睡上下舖的學長每晚把弟弟帶到校園監視器死角，用下體對弟弟做出猥褻動作。

受害學生姊姊說，每晚弟弟在宿舍洗澡時，用下體猥褻他的學長和另外兩名學長會輪流到浴室對弟弟進行肛交或強迫弟弟幫他們口交，並威脅弟弟在過程中不能發出聲音，而這段時間球隊教練居然在宿舍旁邊的辦公室喝酒，而弟弟不敢發出聲音，因為教練只要聽到學生有嬉鬧聲，就會持球棒毆打學生，讓弟弟因為怕被打而不敢出聲只能隱忍。

受害者的姊姊表示，今年2月中開學時她帶弟弟回學校，弟弟要進校門時因為緊張焦慮、換氣過度喘不過氣，她驚覺弟弟有異，追問弟弟才告訴她發生什麼事，姊姊告訴父母後父母到學校詢問教練情況，教練居然說他們家庭不睦、爸爸酗酒媽媽沒有監護權無權過問，還罵弟弟笨，說那些行為都是學長學弟間的嬉鬧沒有什麼，讓他們非常生氣，後來幫弟弟轉學，因為弟弟無法適應新學校出現異狀，新學校才發現這件事，立刻依照相關規定通報。

國教署簡任視察許陣興說，雖然依照相關規定主管機關是事發地的新竹市政府，但國教署不會推卸責任，會派相關人員協助調查，協助縣政府後續督導，也會提供相關輔導諮商介入，協助縣政府投入諮商資源。

新竹市某國中驚傳集體性侵事件，受害學生家屬昨天向立委鄭正鈐（左）陳情，表示孩子就讀新竹市某國中棒球隊，從去年9月開始一直到今年1月長期遭受球隊至少9位學長暴力毆打及性侵害，家屬表示，學校事後處理態度消極，令家屬非常不滿，受害學生是單親家庭，由爸爸和姊姊出面，姊姊說霸凌弟弟的學生至少有9位，性侵他的有3位，還有3位以上的被害者；姊姊在訴說弟弟遭受性侵和暴力對待的過程中，數度哽咽落淚。記者曾吉松／攝影
新竹市某國中驚傳集體性侵事件，受害學生家屬昨天向立委鄭正鈐（左）陳情，表示孩子就讀新竹市某國中棒球隊，從去年9月開始一直到今年1月長期遭受球隊至少9位學長暴力毆打及性侵害，家屬表示，學校事後處理態度消極，令家屬非常不滿，受害學生是單親家庭，由爸爸和姊姊出面，姊姊說霸凌弟弟的學生至少有9位，性侵他的有3位，還有3位以上的被害者；姊姊在訴說弟弟遭受性侵和暴力對待的過程中，數度哽咽落淚。記者曾吉松／攝影

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