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公務電腦存妻裸照受罰 警喊冤被設計

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導

北市警察局中正二分局日前傳出醜聞，一名高姓警員遭投訴在公務電腦存放妻子裸照，事後分局遭記過，如今高卻爆出原本存有妻子裸照的隨身碟，是疑似另名黃姓警員存放到電腦並散布的，認為自己才是被害人，他因此受罰、實際散布者則逍遙法外很不公平而向議員徐立信陳情；徐今天也要求市警局調查清楚，他將協助高提告；市警局則解釋，高被投訴且後續記過的部分是違規停車、洗車，裸照風波為告訴乃論，高提告就會受理。

徐立信最近接獲高姓警員陳情，高認為自己被以「在公務電腦放猥褻照」等理由記過，但事實上，正常怎麼會有人在工作場所散布自己私密照？他當初也是有好心同事提醒才發現照片莫名被散布，懷疑有人要陷害他；如今市警局卻處分被害人，讓真正的散布者卻逍遙法外，市警局應該進行調查。

高姓警員哽咽說，他當初曾向督察人員反映，懷疑是自己隨身碟不知何時被人拿去存放散布，很可能是之前有前嫌的黃姓警員所為，但督察人員認為沒有明確證據，遲不肯辦案，讓他耿耿於懷至今，1個多月來都睡不好，還一度有輕生念頭，去看醫生才發現可能患了憂鬱症，他也擔心向議員陳情後被秋後算帳，但就對市警局只想息事寧人，放任不公義的情況發生感到難過與不滿。

市警局督察黃惠生表示，高姓警員4月遭人投訴，不只在公務電腦存放妻子與自己的私密照，還包含在公家停車場擅自停放大型重機1年沒繳費，另也利用公家水洗私人重機等行為，分局主要是針對高違規使用停車場、公家資源洗車2件事，經調查確認真有此事後，記小過處分，有關私密照存放電腦與散布，並沒有處分，仍有待調查。

中正二分局副分局長陳國座則表示，私密照部分存取時間初步了解約1年前，高所指控的黃姓警員已不在分局，過去誰操作電腦的監視影像紀錄也早就洗掉，只能嘗試還原硬碟等方式釐清，但因私密照屬於妨礙秘密，是告訴乃論，若高提告就會受理展開進一步調查，而高也要提供相關照片等證據；高姓警員已在下午正式提告私密照散布者，將受理案件調查。

北市警察局中正二分局一名高姓警員（右）遭投訴在公務電腦存放妻子裸照，事後分局遭記過，如今高卻爆出疑似另名黃姓警員拿他隨身碟存放裸照到電腦並散布的，認為加害人沒被調查很不公平，今天向議員徐立信（左）陳情。記者翁浩然／攝影
北市警察局中正二分局一名高姓警員（右）遭投訴在公務電腦存放妻子裸照，事後分局遭記過，如今高卻爆出疑似另名黃姓警員拿他隨身碟存放裸照到電腦並散布的，認為加害人沒被調查很不公平，今天向議員徐立信（左）陳情。記者翁浩然／攝影

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