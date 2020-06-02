公務電腦存妻裸照受罰 警喊冤被設計

北市警察局中正二分局日前傳出醜聞，一名高姓警員遭投訴在公務電腦存放妻子裸照，事後分局遭記過，如今高卻爆出原本存有妻子裸照的隨身碟，是疑似另名黃姓警員存放到電腦並散布的，認為自己才是被害人，他因此受罰、實際散布者則逍遙法外很不公平而向議員徐立信陳情；徐今天也要求市警局調查清楚，他將協助高提告；市警局則解釋，高被投訴且後續記過的部分是違規停車、洗車，裸照風波為告訴乃論，高提告就會受理。

徐立信最近接獲高姓警員陳情，高認為自己被以「在公務電腦放猥褻照」等理由記過，但事實上，正常怎麼會有人在工作場所散布自己私密照？他當初也是有好心同事提醒才發現照片莫名被散布，懷疑有人要陷害他；如今市警局卻處分被害人，讓真正的散布者卻逍遙法外，市警局應該進行調查。

高姓警員哽咽說，他當初曾向督察人員反映，懷疑是自己隨身碟不知何時被人拿去存放散布，很可能是之前有前嫌的黃姓警員所為，但督察人員認為沒有明確證據，遲不肯辦案，讓他耿耿於懷至今，1個多月來都睡不好，還一度有輕生念頭，去看醫生才發現可能患了憂鬱症，他也擔心向議員陳情後被秋後算帳，但就對市警局只想息事寧人，放任不公義的情況發生感到難過與不滿。

市警局督察黃惠生表示，高姓警員4月遭人投訴，不只在公務電腦存放妻子與自己的私密照，還包含在公家停車場擅自停放大型重機1年沒繳費，另也利用公家水洗私人重機等行為，分局主要是針對高違規使用停車場、公家資源洗車2件事，經調查確認真有此事後，記小過處分，有關私密照存放電腦與散布，並沒有處分，仍有待調查。