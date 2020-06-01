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少女酒後遭性侵 探頭撥髮動作檢不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市19歲曾姓男子去年2月間，曾男與17歲少女、李姓、黃姓友人共7人，晚上在大溪一家釣蝦場喝酒、唱歌後，又轉往李男中壢住處續攤，曾男趁少女酒醉在床，昏睡無力抗拒性侵得逞，少女醒後驗傷提告，桃園地檢署今天表示，檢視相關證據，欠缺極證據認定曾男利用少女意識不清性侵，偵結曾男妨害性自主罪嫌不起訴。

檢警調查，曾男與少女因為共同朋友認識，去年2月6日晚上，曾男、少女與李男、黃男等友人共7人，相約前往大溪一家釣蝦場喝酒、唱歌，少女不勝酒力，由曾男機車載她前往李男中壢住處繼續喝酒聊天，少女酒醉到房間昏睡，曾男趁少女無力抗拒，脫掉少女衣褲，性侵得逞。

少女事後前往醫院驗傷提告曾男性侵，曾男坦承與少女發生性行為、但否認強暴、脅迫性侵犯行，辯稱少女發生性行為時並未意識不清。黃姓男子證稱，少女在釣蝦場喝酒後，友人攙扶下可以自行走路，少女在中壢還走路找他聊天。

檢方表示，檢視相關證據，發現少女與曾男發生性行為過程，從棉被探頭、撥髮後蓋棉被動作，少女驗傷頭、肩、背、臂等處無明顯傷勢，難以認定曾男以不法壓制少女性侵，欠缺積極證據足認曾男利用少女意識不清性侵得逞，最後偵結曾男不起訴處分。

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