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高雄少女上班第1天被灌醉 燒烤店老闆就是狼
高雄16歲少女3年前在某燒烤店上班的第一天，劉姓老闆涉請喝紅酒，加上她再喝啤酒，酒醉嘔吐多次後被劉扶到樓上睡覺，不料她清晨醒來感到下體、肛門會痛，怒控老闆性侵；高雄高分院認為，少女的肛門有撕裂傷，外陰部採驗雖比對出劉的DNA，但沒精子細胞，難佐證劉有侵入她下體，依乘機性交罪判3年8月徒刑。可上訴。
判決指出，有妨害性自主前科的劉姓男子在高雄市區經營燒烤店，2017年11月錄取當時僅16歲少女當服務人員，不料當月25日少女第一次上班，凌晨2點多就喝酒醉，劉攙扶她到3樓寢室，趁機親吻內褲等身體部位，以手指侵犯得逞。
劉姓男子辯稱，少女因在店內跟客人喝酒，看起來已經酒醉了，他扶她去3樓房間也感覺明顯走路不太穩，他還幫忙清理嘔吐物，不過他也不勝酒力、斷片失去意識，印象中沒發生性交，也沒觸碰少女耳朵、下體等，醒來時自己睡在2樓。
少女回憶，當晚劉姓老闆請她喝紅酒，喝了1瓶紅酒，之後她還有跟客人玩遊戲，輸了有喝啤酒，後來喝醉了，劉將她扶到房間；之後劉再上樓時就只穿1條內褲，用手指頭、下體侵犯她的陰道及肛門，至於有沒有親吻沒有印象，當時昏昏沉沉，已經酒醉沒力氣去反抗。
一審依驗傷報告，發現少女肛門有新的撕裂傷，左耳、內褲褲底、外陰部都有驗出與劉姓男子相符DNA，認定跟少女證詞相符，考量劉有前科、原本談成50萬元和解卻只付7萬元，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判4年徒刑。
劉姓男子提上訴後，二審合議庭認為，少女外陰部雖驗出吻合劉姓男子的DNA，卻沒發現精子細胞，研判不含精液、唾液或量微無法檢出，無法佐證有侵入陰道，改判劉3年8月。
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