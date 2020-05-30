男扮女裝玷辱夜歸婦 被害人「我不是在賣的」獲賠50萬

鍾姓男子前年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人小月（化名），以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵得逞，法官詢問被害人為何不反抗？被害婦人說「我怕他殺我」、「我不是在賣的」，被害人請求損害賠償，台中高分院以鍾男侵害婦人的性自主權，判決他賠被害人新台幣50萬。不得上訴。

合議庭認強制性交主要侵害被害人貞操權，而貞操權乃以性的尊嚴及自主為內容的權利，故只要侵害性自主權，即應賠償損害，審酌雙方身分、地位、 資力與加害程度，判決鍾男賠償小月新台幣50萬元。

判決書指出，鍾男為為釋放壓力於喬裝為女子後，2018年8月8日凌晨，騎腳踏車外出，行經中市西屯區的統一便利商店外，發現女店員為小月所穿洋裝扣背部之鉤子後，迨「小月」離開該店獨自行走。

鍾男以性交易等為幌子向前搭訕小月被拒，仍不放棄，尾隨她至活蝦餐廳前，告知小月他已忍不住啦，要求與她發生性行為，被害人再以「我不是流鶯，沒有在賣！你有30萬元嗎？我有愛滋病，不要碰我！我已經停經了！」等語拒絕。

但鍾男無法克制性欲，性侵被害人得逞，完事後隨即丟擲30元至地上予小月，逕自逃逸無蹤，經被害人報警，員警至鍾男住處搜索，扣得金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、女用紫色長袖外衣、黑色胸罩、女用涼鞋及假陽具。

鍾男坦承男扮女裝，騎乘腳踏車外出，與小月發生性行為，完事後丟擲30元給她，但否認強制性交犯行，辯稱是性交易。鍾的律師辯護稱，因鍾長期失眠，因長期失眠，為紓解壓力，因而穿著女性服裝，與小月發生性行為是性交易。

小月證稱「我怕他殺我，怕他包包裡面有帶工具，把我殺死怎麼辦」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」、「我怎麼跑？我推他有用嗎？我推不贏他」。